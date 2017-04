Un auteur saoudien habitant Toronto remporte un prix prestigieux

Abou Dhabi, Émirats arabes unis — Un auteur originaire de l’Arabie saoudite qui habite Toronto a remporté le plus prestigieux prix littéraire du monde arabe. Mohammed Hasan Alwan a reçu le Prix international du roman arabe, mardi soir, à Abou Dhabi. L’écrivain s’est vu remettre un prix de 50 000 $US en argent et verra son livre traduit en anglais sous le titre A Small Death. M. Alwan, dont le roman a été choisi parmi plus de 180 livres à travers 19 pays, est le dixième auteur à recevoir la récompense. Il est né à Riyad, la capitale saoudienne, en 1979 et réside maintenant à Toronto. Vivant loin de son pays natal et dans un pays froid, M. Alwan croyait vivre de la nostalgie en écrivant un livre sur « des concepts extrêmes de l’Orient ». « Plus tard, j’ai réalisé qu’être exposé à la différence m’amène à me connecter avec moi-même, avec mon héritage et ma culture », a expliqué le gagnant dans un communiqué. L’auteur a publié cinq romans. Cinq autres finalistes ont reçu 10 000 $US.