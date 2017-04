Le Conseil consultatif de la lecture et du livre guidera le ministre Fortin

Les onze nouveaux membres du Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL) ont été nommés. Ils auront, lors de ce mandat de quatre ans, charge de conseiller le ministre de la Culture Luc Fortin dans le chantier de révision des règlements de la loi 51 sur le livre québécois. Certaines associations du milieu du livre déplorent de n’y être pas clairement représentées.

Le CCLL est un comité statutaire, qui existe depuis 1981, parallèlement à la loi provinciale sur le livre. Son but ? Donner l’aval aux agréments des libraires (qui permettent à ces derniers ensuite de vendre aux collectivités, donc aux bibliothèques et aux écoles) et suggérer au ministère de nouvelles actions.

Voilà que Luc Fortin entend « prendre avis » directement auprès du CCLL sur les révisions à apporter aux règlements de la loi afin de les adapter « aux situations actuelles, de faciliter leur application et de faire en sorte que l’agrément demeure un atout pour les entreprises du milieu du livre et un gage de qualité pour les consommateurs », comme l’indique le communiqué de presse qui sera diffusé ce matin.

Aux membres déjà en place que sont Gilda Routy (diffuseuse et présidente du Salon du livre de Montréal), Louise Guillemette-Labory (bibliothécaire), Clément Laberge (expert en livres numériques) et Ivan Bernier (professeur en droit) s’ajoutent les auteurs et éditeurs Bryan Perro (Perro éditeur), Rodney Saint-Éloi (Mémoire d’encrier) et Mylène Bouchard (La Peuplade), les libraires Laurence Monet (Librairie Monet) et Étienne Caza (Biblairie GGC), le distributeur Charles Cusson (ADP) et la bibliothécaire Lyne Rajotte. Le bibliothécaire Stéphane Legault présidera cette assemblée.

Mandat précis

L’Union des écrivaines et écrivains québécois avait été sollicitée par le ministère l’automne dernier afin de proposer des noms de membres susceptibles de siéger à ce comité. Aucune des propositions n’a été retenue. « On le regrette ; on trouvait important qu’il y ait un écrivain à part entière sur le comité », indiquait Francis Farley-Chevrier, directeur général, sans juger ainsi nullement le travail des Bouchard, Saint-Éloi et Perro, mais soulignant qu’un auteur qui est de plus éditeur, « selon les questions étudiées, peut peut-être se retrouver en porte-à-faux ».

À l’Association nationale des éditeurs de livres, les recommandations de membres n’ont pas non plus trouvé d’échos dans les récentes nominations. On semble avoir retenu plutôt « des éditeurs qui vont probablement bien remplir les mandats liés aux déficits de lecture et aux problèmes de littératie, plutôt que de travailler de concert avec l’industrie pour réactualiser la loi 51. À mon avis, ce ne sont pas les meilleurs choix pour réfléchir aux suites à donner au rapport Vaugeois », estimait Richard Prieur, directeur général.

Clément Laberge, membre du CCLL depuis 2010, n’avait pas reçu, lors du coup de fil du Devoir, confirmation que son mandat au sein du CCLL était renouvelé. « Mon souhait, c’est que le ministre communique des attentes au CCLL, qu’il nous fasse travailler sur des points précis pour que le comité soit utile. Si je reçois une lettre de confirmation, j’espère qu’elle sera accompagnée d’un mandat particulier. » Pour les nouveaux membres Mylène Bouchard et Stéphane Legault, le mandat d’assister la révision des règlements a été très clairement posé, et les enthousiasme grandement.

Après de premières recommandations déposées par le CCLL à la demande de Christine Saint-Pierre, en 2011, sur les révisions à apporter à la loi 51 ; après une commission parlementaire sur le prix du livre ; après un rapport déposé par Denis Vaugeois en novembre 2016, les changements finiront-ils par se faire ? Certains des intervenants du milieu du livre interrogés croient que toutes ces étapes de concertation sont nécessaires ; d’autres estiment que le processus s’étire en longueur.

Pour le consultant en numérique Clément Laberge, « ce qui fait le plus de mal au milieu depuis des années, c’est de rester assis entre deux chaises. Va-t-il y avoir de nouveaux éléments intégrés aux règlements de la loi 51, ou non ? Si oui, faisons-les, et adaptons-nous ! Sinon, faisons avec. Mais tout le monde reste dans l’expectative de quelque chose qui n’arrive pas… »