Anita Desai, entre l’ancien et le nouveau monde

Anita Desai navigue entre trois mondes. Née en Inde, où elle a vécu toute sa jeunesse, elle a séjourné en Angleterre, avant de s’installer à New York. Ces mondes, anciens et modernes, qui communiquent entre eux sans pourtant se comprendre tout à fait, sont au coeur de toute son oeuvre, qui sera couronnée cette semaine par le grand prix littéraire international Metropolis Bleu, au festival du même nom qui débute ce lundi à Montréal.

C’est près de New York que Le Devoir l’a jointe, dans sa maison juchée sur une colline, où elle jardine et écrit. Au téléphone, la voix est discrète et douce, comme ses livres, qui témoignent aussi d’une force constante, engagée, résolument ouverte sur le monde. Le titre de son dernier ouvrage, L’art de l’effacement, est évocateur. « J’ai commencé à écrire par compassion », dit Anita Desai en entrevue, « pour tenter de donner un sens au monde, où se déroulent des choses tellement difficiles ». « Au début, c’était quelque chose de très secret », ajoute-t-elle.

Anita Desai est née dans le nord de l’Inde, d’un père bengali et d’une mère allemande. L’un et l’autre avaient quitté leur terre natale, pour l’un le Bengale, devenu le Bangladesh depuis la partition de l’Inde, pour l’autre l’Allemagne, pour s’établir près de Mussoorie. C’est cette ville que l’écrivaine évoque justement dans la nouvelle L’art de l’effacement. En entrevue, elle confie que l’exil de ses parents est peut-être à l’origine de ce sentiment de perte omniprésent dans ses livres.

Il y a un certain ressentiment chez les écrivains indiens qui écrivent dans leur langue d'origine Anita Desai, écrivaine

Tiraillements de langue

Anita Desai était enfant au moment de l’indépendance de l’Inde en 1947. Plus tard, elle se souvient avoir pensé être de la dernière génération des écrivains s’exprimant en anglais, elle qui a bénéficié d’une éducation supérieure en anglais à New Delhi. « Mais c’est le contraire qui se produit, il y a davantage de jeunes écrivains indiens écrivant en anglais qu’avant », constate-t-elle.

Durant 300 ans, le régime anglais s’était imposé en Inde dans le monde de l’éducation, du journalisme, des médias, du droit. « Ça ne pouvait tout simplement pas disparaître d’un seul coup », dit-elle. Mais, 70 ans après l’indépendance de l’Inde, des tensions subsistent entre les écrivains indiens utilisant l’anglais et ceux écrivant dans leur langue maternelle. « Il y a un certain ressentiment chez les écrivains indiens qui écrivent dans leur langue d’origine. Ils ne sont pas toujours traduits en anglais, alors ils ne gagnent pas autant d’argent », dit-elle.

Les questions de langue, et de traduction, sont au centre de l’oeuvre d’Anita Desai. Bien qu’elle n’écrive ni en hindi ni en allemand, qui sont deux langues qu’elle maîtrise parfaitement, elle dit tenter d’insuffler le rythme et la sonorité de ces langues lorsqu’elle écrit en anglais. « La plupart des Indiens peuvent parler et écrire en plus d’une langue. »

L’une de ses nouvelles, intitulée La traductrice, met précisément en scène une femme qui traduit en anglais de l’oriya, cette langue parlée dans l’est de l’Inde. Or, la version qu’elle finit par produire dans la langue de Shakespeare n’est pas fidèle à l’originale.

Double culture

Ces problèmes de communication entre les cultures ont aussi fortement influé sur l’oeuvre de la fille d’Anita Desai, Kiran Desai, qui a obtenu le Man Booker Prize en 2006 pour son roman La perte en héritage. Née en Inde, Kiran Desai a aussi quitté le pays pour l’Angleterre, puis pour l’Amérique. Ce roman raconte l’histoire parallèle d’Indiens vivant en Inde et d’autres ayant immigré en Amérique.

Culture indienne et culture américaine se côtoient aussi dans le roman d’Anita Desai, Le jeûne et le festin.« En Inde, les gens de ma génération ont un sens très important du fatalisme. La vie nous a été donnée, et nous pouvons nous battre pour faire quelque chose, mais la plupart du temps nous sommes défaits. En Amérique, les gens naissent avec l’impression que nous faisons nous-mêmes notre vie […]. En Inde, les gens n’étaient pas encouragés dans ce sens, mais devaient plutôt accepter la vie telle qu’elle est. Cela change auprès des jeunes générations. »

Anita Desai retourne fréquemment en Inde. Et y retrouve chaque fois un pays différent, qui a énormément changé depuis sa jeunesse. « Quand je vais en Inde, je ne reconnais presque pas le pays, dit-elle. Tellement de choses changent dans cette grande hâte de développement. Je ne nie pas le fait que l’Inde a besoin de développement, mais la nature et le territoire sont détruits, et on dirait que cela n’intéresse personne ». Là-bas, pourtant, l’ancien monde rural continue de côtoyer le nouveau monde des villes, effervescentes et éclatées.

Anita Desai travaille présentement à la préface d’un livre de Ruth Prawer Jhabvala, une Germano-Polonaise qui a épousé un Indien et l’a suivi en Inde. Mme Jhabvala a elle aussi été lauréate du Man Booker Prize en 1975. « Elle a vécu dans la même ville que moi et dans le même quartier, dit Anita Desai. C’est en la lisant que j’ai trouvé l’encouragement pour devenir écrivaine. »