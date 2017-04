Aider les collectionneurs

Le récent reportage de Mme Catherine Lalonde « Culture et religion, un mariage de raison » (Le Devoir, 4 avril 2017) m’a fait découvrir avec enthousiasme la Médiathèque Gaëtan Dostie. La vocation de cette institution, celle de préserver et de mettre en valeur notre patrimoine littéraire, est primordiale et demande impérativement à être soutenue.

Disposé à y contribuer à mon humble échelle, j’ai pris connaissance à cette fin d’une vidéo promotionnelle diffusée sur les réseaux sociaux. Or, celle-ci commence par une présentation du fondateur et responsable : « Je m’appelle Gaëtan Dostie, la Médiathèque littéraire porte mon nom tout simplement parce que la totalité des pièces qui sont exposées dans cet endroit que nous nous apprêtons à quitter m’appartiennent. »

Cette déclaration sans ambages a suspendu dans son vol (comme l’aurait dit Lamartine, inspirateur de quelques-uns de nos poètes romantiques d’antan) ma ferveur naissante. Le propriétaire privé d’une riche collection demande qu’on l’aide à la conserver pour lui-même, et les pouvoirs publics (donc, par voie de conséquence, les contribuables) répondent à cet appel ? Qu’un collectionneur, en retour d’un crédit d’impôt, cède ses trésors à un organisme comme la BAnQ, c’est une pratique courante et honorable. Mais ne sommes-nous pas ici en présence d’un étonnant précédent ? Car pourquoi d’autres collectionneurs ne bénéficieraient-ils pas eux aussi du soutien de l’État afin de jouir en plénitude de leurs acquisitions ?

J’ai assisté récemment à un marché des vieux papiers à Québec et, certainement, nombre de bibliophiles, cartophiles, philatélistes, etc., seraient ravis d’apprendre qu’ils peuvent être rémunérés pour avoir accumulé des documents rares, sans pour autant s’en départir. Un second reportage dans les pages du Devoir sur la procédure à suivre pour que tous les citoyens collectionneurs deviennent à leur tour rentiers serait fort bienvenu.