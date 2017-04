Les «réfugiés» français d’ici

L’agriculteur Napoléon Bergeron, dont les parents viennent du Québec, épouse au Manitoba en 1916 Rosalie Bourrier, d’une famille immigrée du Massif central. Les deux contribuent sans le savoir à donner une consistance insoupçonnée au livre Transposer la France. L’immigration française au Canada (1870-1914). Leurs fils Henri, pionnier de la télévision, et Léandre, défenseur du joual et historien très à gauche, parviennent à la célébrité.



Dans l’ouvrage érudit consacré à la deuxième grande vague migratoire française vers le Canada après la colonisation de la Nouvelle-France, les historiens Paul-André Linteau, Yves Frenette et Françoise Le Jeune analysent l’arrivée d’environ 50 000 personnes, sujet jusqu’à nos jours si mal connu. Ils révèlent que « le phénomène qui ressort avec le plus de force est le rôle considérable et multiforme de l’Église catholique ».

Reliés par leur mère à la vague migratoire, les deux frères Bergeron, même si, pas plus que Rosalie Bourrier, ils ne figurent dans le livre, incarnent la singularité d’un apport démographique. Henri excellait à décrire avec conviction au petit écran tel événement pontifical. Après avoir laissé l’enseignement universitaire pour l’agriculture, Léandre, en rupture avec le catholicisme familial, accueillit toutefois sa mère dévote en Abitibi et la fera vêtir sur le lit mortuaire de la bure du tiers ordre franciscain.

Transposer le pays de Veuillot

Linteau et ses collaborateurs montrent que, dans l’esprit de prêtres propagandistes tant canadiens que français, il s’agissait de transposer au Canada non pas le pays voltairien, mais celui de l’influent journaliste Louis Veuillot (1813-1883), pourfendeur, à Paris, de l’impiété qui, à ses yeux, avait ravagé l’Hexagone. L’anticléricalisme et surtout, à partir de 1879, la politique de laïcisation de la IIIe République, en particulier à l’école, poussaient des catholiques à souhaiter l’arrivée ici de « réfugiés » français !

Certes, bon nombre d’immigrés, surtout attirés par l’essor économique d’un pays nord-américain où l’on parle leur langue, ne sont pas des dévots réactionnaires, en particulier ceux qui s’installent à Montréal, ville adoptée par la plupart. N’empêche qu’en France, Georges Clemenceau, président du Conseil, s’élève en 1909 contre le caractère antirépublicain des « projets inconsidérés d’établissement au Canada ».

Si quantité de prêtres séculiers, de religieux et de religieuses ont fui le laïcisme de l’Hexagone pour immigrer avec succès dans un pays jugé plus accueillant, les Français séduits en nombre étonnant par la vie rurale des Prairies, souvent associée à la tradition, n’y retrouvent pas la vitalité de leur langue maternelle. Réalistes, Linteau et ses collaborateurs soulignent qu’à Montréal les immigrés de la même origine finissent par se fondre dans la société qui déjà parle français.

Faute de devenir ultracatholique, un rêve français devient ici québécois.



« À Montréal, les Français s’intègrent très rapidement dans la société d’accueil. Ils n’ont pas besoin de réclamer des paroisses distinctes, comme le font d’autres immigrants catholiques, en particulier les Irlandais et les Italiens. »



— Extrait de Transposer la France