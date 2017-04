Haruki Murakami et les mystères du féminin

En attendant que nous tombe dessus un nouveau « roman mammouth » du plus célèbre des écrivains japonais d’aujourd’hui (deux volumes de plus de 500 pages devraient paraître bientôt au Japon, dans la veine de son 1Q84), voici quelque chose à se mettre sous la dent.

Haruki Murakami a toujours alterné romans courts, romans longs et recueils de nouvelles — tels L’éléphant s’évapore et Saules aveugles femme endormie, qui étaient des compilations. Des hommes sans femmes rassemble sept nouvelles inédites liées par une même thématique.

On y verra, au compte-gouttes, ce que peut signifier être un homme sans femmes. En nous rappelant, bien sûr, que dans l’univers de l’écrivain de 68 ans, l’évidence ne nous est jamais donnée. Il faudra chercher entre les lignes, là où se dissimule une grande partie du plaisir de lire.

Pour ces protagonistes marginaux, solitaires, sans repères, empêtrés dans la détresse et l’hésitation — comme c’est souvent le cas chez Murakami —, le féminin est un moyen privilégié de connaissance du monde. Approcher une femme, percer son intimité, l’aimer et en être aimé est une sorte de science diffuse mais essentielle.

Un célèbre acteur de théâtre ayant perdu son permis de conduire embauche une jeune femme comme chauffeur particulier. Au fil de leurs déplacements — il joue tous les soirs Oncle Vania de Tchekhov —, elle lui donne parfois la réplique tout en gardant les mains sur le volant. Et même si sa femme, décédée depuis peu, le trompait allègrement, il se retrouve aujourd’hui avec une tristesse plus grande que celle que lui a causée sa disparition : réaliser qu’il y a eu chez elle une part importante qu’il n’a jamais su comprendre (Drive my car).

Un homme se rappelle l’époque de ses 20 ans, alors qu’un jeune collègue de travail, refusé plusieurs fois à l’université, lui avait proposé de lui « céder » sa copine dont il se croyait indigne (Yesterday). Une autre histoire fait le portrait d’un chirurgien plasticien de 52 ans, « célibataire insouciant » qui a enchaîné les aventures toute sa vie jusqu’à ce qu’il tombe désespérément amoureux d’une femme mariée (Un organe indépendant).

Pour cet autre, qui reçoit deux fois par semaine la visite d’une femme mariée qui le gave de plaisir et d’histoires (et qu’il surnomme Shéhérazade), « les femmes vous dispensaient des moments très particuliers, durant lesquels vous étiez plongé en pleine réalité alors qu’en même temps cette réalité était annulée ».

Même si les rapports hommes-femmes dans la société japonaise souffrent encore d’une certaine rigidité, chez Murakami et derrière les apparences, les femmes y semblent plutôt souveraines. Ce sont leurs désirs qui décident de tout. Comme un mystère de plus qui recouvre le monde.

Il est par ailleurs très facile, semble-t-il, de devenir un homme sans femmes : « On a juste besoin d’aimer profondément une femme et que celle-ci disparaisse ensuite. »

Ces histoires atmosphériques et introspectives distillent un charme qui opère d’une étrange façon. On voudrait nous aussi découvrir par hasard, dans une impasse minuscule de Tokyo, ce petit bar de quartier baigné de lumière chaude et de vieux jazz, ouvert par un homme après son divorce et troublé par une mystérieuse cliente qui lui échappe (Le bar de Kino).

Un parfum de pluie et de solitude. Une poignée d’êtres à qui il manque quelque chose — ou quelqu’un. Un charme particulier. C’est du Murakami, ça ne trompe pas.



« Le Dr Tokai pensait que toutes les femmes naissaient avec une sorte d’organe indépendant, un organe spécial affecté au mensonge. Comment s’en servaient-elles ? L’organe en question variait légèrement selon les individus. Mais toutes les femmes mentaient, dans toutes les situations, même pour des choses importantes. Bien entendu, elles mentaient également pour celles qui ne l’étaient pas, mais elles n’avaient pas la moindre hésitation à mentir pour les choses les plus graves. Ce faisant, la plupart d’entre elles restaient imperturbables et leur voix demeurait inchangée. Car ce n’était pas les femmes elles-mêmes qui agissaient, mais l’organe indépendant dont elles étaient pourvues qui intervenait alors à sa guide. »



— Extrait de Des hommes sans femmes