Voilà déjà une troisième enquête mettant en vedette l’inspecteur Héroux de la police de Trois-Rivières. On y rencontre cette fois un prédateur sexuel s’attaquant aux jeunes femmes selon un rituel bien précis. Il n’y a toutefois pas lieu de se précipiter chez votre libraire. Comme dans L’affaire Mélanie Cormier, le policier et son équipe auront fort à faire pour suivre la piste du criminel… puisque l’auteur est friand d’énigmes et de fausses pistes. C’est là d’ailleurs le principal intérêt des livres de Guillaume Morrissette : son sens de l’intrigue et son habileté (parfois un peu appuyée) à compliquer l’intrigue. Signalons d’ailleurs la parution prochaine en France, aux éditions City, de L’affaire Mélanie Cormier. La chose est d’autant plus intéressante que l’on parle bien d’une « adaptation » et d’une « réédition » pour la France. On est impatient de voir ce que cela voudra dire clairement puisque le scénario de cette histoire d’enlèvement était plutôt captivant malgré la lourdeur de l’écriture.

Des fleurs pour ta première fois ★★ Guillaume Morrissette Guy Saint-Jean éditeur Laval, 2017, 460 pages