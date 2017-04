Beautés retorses

Mariana Enriquez, journaliste au Página/12, quotidien de Buenos Aires, prend le temps de bien faire les choses. L’auteure dans la jeune quarantaine a publié deux romans en neuf ans, puis a travaillé encore cinq ans avant de faire paraître son premier recueil de nouvelles, Ce que nous avons perdu dans le feu, son premier ouvrage traduit dans la langue de Miron et en cours de traduction dans 20 autres pays. Dans la littérature argentine, sa voix s’impose, transcendant le réalisme magique au profit d’un réalisme macabre.

Le recueil renferme 12 nouvelles qui flirtent avec le sordide, la sorcellerie et la violence, en empruntant aux mécanismes du fantastique sans y plonger. Mariana Enriquez joue sur cette frontière invisible où la vie, dans toute sa complexité, laisse ses perversions et ses misères devenir plus abordables que condamnables.

Souvent, l’auteure met en scène des personnages fascinés par l’étrange et l’odieux, les révélant ainsi à leur propre condition. Ainsi en est-il de ce nouveau père qui prend plaisir à narrer l’histoire d’un tueur d’enfants, de cette fille amputée du bras qui, obsédée par les films d’horreur, en devient prisonnière, ou de ces jeunes femmes fascinées par une adolescente disparue, qui finissent par l’incarner : « On espérait qu’Andrea abandonnerait son mec par terre et reviendrait vers nous, comme ça, on serait à nouveau toutes les trois, les ongles bleus, intoxiquées, dansant devant un miroir qui ne refléterait plus personne. »

Un humour, toujours noir, vient feutrer l’ambiance glauque des nouvelles, où la vie n’y est jamais totalement cruelle. À la place, c’est avec un regard empathique que la Buenos-Airienne nous livre ces vies marginales, de ceux et celles qui luttent, de ces femmes engagées contre la violence conjugale, de cet agoraphobe et aussi de cette anorexique, envoûtée par un crâne, à la recherche d’os pour lui constituer un corps : « Il faut que je creuse, avec une pelle, avec les mains, comme les chiens, qui trouvent toujours des os, qui savent toujours où on les a cachés, où on les a oubliés. »

L’originalité de Marina Enriquez réside dans sa posture. Plutôt que de repousser l’abject, elle l’embrasse. Certains auteurs cherchent la beauté à travers la laideur, d’autres magnifient l’obscénité, mais les nouvelles d’Enriquez se soustraient à un jugement de valeur. Elle installe certes une ambiance trouble, dérangeante, mais les personnages qui s’y déploient ne sont jamais caricaturaux, construits avec finesse. L’humanité nous apparaît ainsi sous un nouveau jour ou, plus simplement, dans son apparat nocturne.

Rigoureux et économe, son style s’efface au profit de l’histoire, qu’on appréhende avec un plaisir coupable, tournant les pages comme on ouvre un placard, avec la crainte d’y trouver un cadavre. On regrette cependant la traduction qui, parfois, aurait mérité une nouvelle révision.

En dépit de l’ambiance macabre de Ce que nous avons perdu dans le feu, la pensée humaniste de l’auteure se dévoile au fil des nouvelles. Contre la censure morale, elle présente une société débridée, retorse et crue, inquiétante et fragile. Car s’agit-il réellement d’horreur, dès lors qu’on se reconnaît, imparfait et humain, étrange à en faire peur et magnifique à faire rêver.