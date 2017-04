Thriller sarde aux accents mélos

Nul besoin d’avoir lu La lignée du forgeron (Seuil, 2011), qui nous transportait à la fin du XIXe siècle alors que Michele Angelo et Mercede unissaient leurs destins, ni C’est à toi (Seuil, 2014), où l’on suivait le destin de Vincenzo, petit-fils de Michele Angelo et neveu de Marianna, dans les années 1940, pour se prendre de passion pour le destin tragique des Chironi. Dès les premières pages de La lumière parfaite, Marcello Fois pique la curiosité du lecteur en bousculant l’ordre des chapitres.





D’entrée de jeu, le romancier met en scène Maddalena, épouse de Domenico Guiso, qui rend visite à son fils Luigi Ippolito afin de lui annoncer la mort du premier, qu’elle n’ose appeler son père. Fidèle à lui-même, le futur prêtre se montre peu chaleureux envers sa mère : « Dans le cas de la naissance de Luigi Ippolito, les mots “douleurs de l’enfantement” avaient pris tout leur sens. Et Maddalena avait dû admettre en elle-même qu’avec cet enfant chaque mot allait avoir, dès lors, une signification pleine. »

La relation entre Maddalena et son fils n’a jamais été facile, comme si celui-ci avait deviné le secret qu’elle lui cachait, mais que Domenico, son père Mimmiu Guiso et Marianna, grand-tante de Cristian Chironi, avaient deviné : Luigi Ippolito né Guiso est en fait un Chironi.

S’aimant comme des frères, Domenico Guiso et Cristian Chironi sont tombés amoureux de Maddalena qui, bien qu’amoureuse du second, épouse le premier à la suite de quelques malentendus et malheureux contretemps : « Elle savait très bien que chaque millimètre de cette peau lui appartenait, parce qu’elle ressentait pour cet homme quelque chose qui n’était pas simplement de l’attraction, ou de l’amour : c’était de la faim. […] Et pour l’autre ? Pour Domenico ? De l’affection. De l’affection, aurait-elle dit. »

Classique, vous direz. En effet, des histoires d’amitiés trahies, d’adultère et d’enfant illégitime, ce n’est pas ce qui manque dans la littérature. Pourtant, Marcello Fois parvient sans difficulté à maintenir l’intérêt du lecteur en insufflant au dernier tome de cette dense saga familiale, campé en Sardaigne sur fond de terrorisme et de corruption, un aspect thriller.

Après avoir présenté Luigi Ippolito, l’auteur revient aux années précédant sa conception. Sous le regard scrutateur de la redoutable Marianna, tragique gardienne de la tradition ayant survécu à tant de décès, dont celui, suspect, de Cristian, chaque personnage perd son masque bienveillant et apparaît avec son caractère opportuniste, froid et calculateur.

Certes, les ficelles de ce récit aux forts accents mélodramatiques sont parfois un peu grosses, le contexte sociopolitique des années 1980 est trop peu exploité et la poésie, plutôt lourdaude. Et pourtant, on savoure chaque page, pressé de connaître quel autre revers de fortune viendra frapper l’un des clans.

Poursuivant sa réflexion sur la filiation, Marcello Fois clôt sur une note très sombre en faisant du dernier Chironi un homme de Dieu. Héritier d’une malédiction se transmettant inexorablement d’une génération à l’autre, on ne saurait blâmer Luigi Ippolito de vouloir ainsi contrer le destin. Qui sait s’il changera d’idée…