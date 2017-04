Le tueur en série frappe toujours le mardi

L’an dernier, son Alice change d’adresseétait LA surprise de l’été : le climat indéfinissable, l’écriture brillante et l’intrigue absolument imprévisible du livre avaient séduit les plus difficiles.

Laissant à peine à ses lecteurs le temps de récupérer, Michel Moatti récidive maintenant avec un gros thriller de près de 500 pages qui met en scène un redoutable tueur en série. Attention…

Nous sommes à Londres. Avec une journaliste Web, Lynn Dunsday, célèbre pour sa façon unique de raconter ses enquêtes sur le terrain. Dunsday, qui a déjà écrit un livre sur une tueuse d’enfants, travaille pour le Bumper, un site Internet de nouvelles tellement collé à l’actualité qu’elle a pris l’habitude de mettre ses papiers à jour au moins trois ou quatre fois avant de passer à un autre « angle » du sujet qui l’occupe. Tout un réseau de correspondants l’abreuvent sans arrêt. Brillante, intuitive, toujours à l’affut, Lynn Dunsday est ainsi parvenue à dénouer des affaires compliquées bien avant la police...

On la voit faire équipe ici avec un vieux journaliste « papier conventionnel », Trevor Sugden, et un inspecteur du SCD1 (Homicide and Serious Crime Command), Andrew Folsom, qui lui fait la cour. Toutes les ressources de cette improbable escouade vont être sollicitées pour contrer un tueur sans pitié qui s’amuse à reproduire d’horribles scènes de crimes devenus « célèbres ». Bien vite, Lynn lui donnera un surnom : le metteur en scène.

Le tueur en série sévit le mardi et il aura le temps de frapper à quelques reprises d’effroyable façon avant que Lynn et Sugden ne parviennent enfin à lever une piste. De leur côté, Folsom et son patron au SCD1 arrivent à mettre un nom sur le coupable… et découvrent ainsi que son identité officielle n’existe plus à la suite d’un programme de réinsertion après crime majeur. Toute l’affaire remonte en fait au terrible assassinat d’un petit garçon de trois ans, James Bulger, à Liverpool en 1993… mais on ne vous en dira pas plus. Sinon qu’il faudra faire vite, car on suspecte le tueur de vouloir mettre un point final à son « oeuvre » en piégeant la célèbre Lynn Dunsday.

On reconnaît bien là les codes du thriller : personnages extrêmes, rythme effréné, intrigue éclatée… et Michel Moatti sait en jouer avec une redoutable efficacité. Son écriture est toujours aussi souple et entraînante, et ses personnages éminemment crédibles. Tout cela fait en sorte que l’on aura encore une fois beaucoup de mal à quitter ce gros livre avant de voir l’affaire se régler. Par contre, malgré tous les soubresauts de cette histoire impossible, on ne retrouvera pas ici le profond mystère qui entourait l’indéfinissable Alice du roman précédent.

On ne peut pas gagner sur tous les tableaux à tous les coups…