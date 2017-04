Dans le bazar de Sébastien La Rocque

« Un bazar. La pensée n’est qu’un bazar », écrit Sébastien La Rocque en décrivant les habitudes de lecture de l’universitaire Michel, qui butine de romans en essais, tout en calculant « le nombre de pages qu’il lit à la minute », sans jamais atteindre ses objectifs. Il croule sous les livres, de la même manière que Marin, le vieil antiquaire, croule sous les meubles, qu’il a entassés dans son appartement après avoir mis la clé sous le tapis de sa boutique. « C’est une maladie, ce besoin de trouver et de ramasser. »

Tout est encombré dans Un parc pour les vivants, premier roman du fils du défunt écrivain Gilbert La Rocque, un étudiant en littérature devenu ébéniste. L’imaginaire : encombré par les ritournelles publicitaires que claironne la télé et qui, avec obstination, polluent nos esprits. La vie intellectuelle : encombrée par les impératifs de performance qui transforment la quête de connaissances en éreintant sprint vers le prochain colloque. La vie de famille : encombrée par tout ce que le temps qui passe laisse de miettes — métaphoriques ou pas — sur le plancher de la cuisine. Le sexe : encombré par un fouillis de désirs insondables. Le travail : encombré par la psycho-pop et la quête du « bonheur entrepreneurial ». Tout additionné, ça commence à faire beaucoup.

Seul espoir pour se soustraire à cet insurmontable poids : fuir. Prendre son char, y entasser ses quelques possessions et rouler, rouler, rouler. « J’ai besoin de faire le vide », annonce Thomas à sa soeur Marie, avant de se pousser dans sa vieille Buick.

Le bonheur au campe

Roman choral entrecroisant le quotidien de la fratrie formée de Thomas, de Marie et de Michel, de l’ami de la famille Mathieu ainsi que de l’antiquaire Marin, Un parc pour les vivants contemple avec ironie une époque ayant horreur du vide et de l’esprit qui pourrait divaguer si on le laissait un instant à lui-même. Le travail, l’amour et le plaisir ne sont-ils que des distractions nous permettant de meubler le temps en attendant la mort, comme on meuble sa maison ?

Sébastien La Rocque n’est certainement pas le premier auteur à mettre en lumière la vacuité du consumérisme, à l’aide de descriptions trop précises de chacune des possessions de ses personnages. En n’épargnant aucun d’entre eux, il parvient cependant à élargir son regard à cette obsession typiquement nord-américaine pour l’accumulation d’objets et d’idées aussi périssables que bancals. À qui appartiennent nos rêves ? demande-t-il sans cesse, méfiant devant ces mères qui gavent leurs enfants de mensonges dorés. « Marie […] transmet cette Parole à sa progéniture comme un évangile : ils peuvent tout s’ils le désirent. Il suffit d’y mettre l’effort… et l’amour. »

Les discours sociaux les plus subrepticement délétères, ceux qui célèbrent tout sourire la joie de l’équipe-travail et du couple triomphant de toutes les avaries, surgissent comme de la friture sur la ligne au coeur d’une écriture capable de cueillir la poésie là où on ne la soupçonne pas (dans un show de métal) autant que de railler ceux qui obéissent sans se questionner à ce qu’on attend d’eux.

Loin de sa famille et de la cacophonie du monde, dans un campe abandonné, Thomas parviendra peut-être à apaiser ce qui tourbillonne sans cesse en lui. L’oasis d’une vie dans les bois est une promesse presque aussi vieille que l’Amérique, mais aussi de plus en plus précieuse, à mesure que s’écroulent partout ailleurs les refuges pour ceux qui savent trop bien que l’espoir se terre souvent au creux du silence.



« Maman, elle, était tombée sous les coups d’un cancer fulgurant. Le teint jaunâtre, les joues creuses, la bouche entrouverte, la respiration sifflante. Mathieu l’embrassait quand même sans dédain, on s’habitue, ce n’était déjà plus sa mère. Elle lui posait des questions sur sa journée. Comment ça s’était passé, ce qu’il avait fait. Et demain ? Il lui racontait. Elle l’écoutait en tétant un cube de glace qu’elle recrachait par intervalles dans son verre, et qui laissait un filet de bave accroché à ses lèvres. Mathieu tentait d’oublier ce qu’il venait de voir et se concentrait sur son histoire. Maman soupirait et saisissait un autre verre sur la tablette devant elle, cherchant à prendre la paille entre ses lèvres. Mathieu avançait la main pour l’aider, mais elle le repoussait d’un geste brusque. Quand elle parvenait à boire un peu d’eau, elle s’étouffait la plupart du temps et reposait son verre en tremblant. Sans le regarder, elle lui demandait de continuer. Il parlait sans conviction, elle l’écoutait. Ils étaient déjà dans l’après, quand il se serait habitué à son absence, quand il n’y aurait plus rien à raconter. »



— Extrait de Un parc pour les vivants