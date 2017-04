À l’amour comme à la guerre

Alors que Les failles de l’Amérique (2005) était une sorte de chronique de l’effritement social des États-Unis, Oslo (2008) faisait le récit d’une relation père-fils nécrosée. Et la crise de la cinquantaine d’un écrivain était au coeur de Comme dans un film des frères Coen (2010).

En un sens, nul besoin d’aller plus loin pour comprendre que La dernière guerre, le 10e roman de Bertrand Gervais, semble cette fois condenser certains de ses thèmes de prédilection tout en alimentant trois différents niveaux de conflit.

Faisant le récit d’un road trip mouvementé aux États-Unis en compagnie de la jeune femme qu’il fréquente depuis peu, un écrivain d’une cinquantaine d’années, narrateur du roman, se remémore certains épisodes significatifs d’une histoire familiale particulièrement houleuse.

En deux petites semaines, de Montréal à Myrtle Beach, en passant par Nashville, Richmond et Washington, leur couple va battre de l’aile. Les disputes seront fréquentes, alimentées par leurs différences d’âge et de tempérament. « Nous étions assis sur un volcan qui menaçait à tout moment d’exploser. »

Lui et Mathilde s’étaient rencontrés au coeur du Printemps érable, alors que l’écrivain tentait de recoller les éclats de sa vie tombée en morceaux après une séparation. Il voulait lui faire découvrir les États-Unis, revisiter des lieux de son passé, passer du bon temps. Mais la face sombre de leur passion va prendre le pas sur le tourisme et la nostalgie. « On passait plus de temps à recoller les morceaux qu’à rêver de l’avenir. Mais la drogue était puissante, et l’accoutumance, maligne. »

Amour et tension

Leur relation va ainsi les faire basculer, à tout moment, d’amoureux à soldats ennemis, des draps froissés à la tranchée boueuse. « La nuit, nous faisions l’amour comme des déchaînés. Quelque chose d’insensé se produisait entre nos molécules. L’attirance carburait à l’oxyde de fer. C’était magnétique. Et le jour, un rien déclenchait nos combats. Un mot de trop. Une pointe d’ironie. Une remarque jugée désobligeante. »

Au cours de la visite du monument consacré aux anciens combattants du Vietnam à Washington, il va recopier au hasard le nom d’un marinemort au combat à l’âge de vingt ans. Un inconnu du nom d’Edward D. Henry auquel il va curieusement s’accrocher, sorte de frère d’armes tombé au combat, simple victime des événements.

Car la guerre du Vietnam « était intimement liée à mes propres années de combats », dira-t-il, avant d’aborder le sujet de sa relation orageuse avec son père — troisième niveau de conflit du roman. « Les guerres ne cessent jamais, elles ne font que se déplacer, patientes et opiniâtres ; elles drageonnent comme le font les fougères et on voit poindre leur tête là où on ne les attendait pas. »

Malgré les disputes, le voyage sera toutefois pour le couple l’occasion de se raconter l’un à l’autre et d’envisager la possibilité d’une paix durable. Et de la fillette au napalm à la petite histoire de la conception du « Vietnam Veterans Memorial », jusqu’aux traces de la guerre au cinéma (Apocalypse Now, The Deer Hunter ou Full Metal Jacket), Bertrand Gervais, sobre et minutieux, multiple les parallèles — au risque même de forcer un peu la note.

On l’aura compris, La dernière guerre évolue selon une structure un peu carrée, qui alterne à sec entre le présent orageux de l’amour du couple, le souvenir de la guerre du Vietnam et le passé familial du narrateur.

Et si tout semble à sa place, il y manque quand même un peu de relief et de vitalité.



« Une fois les nuages dissipés, sur la 87N à la hauteur de New York, j’ai commencé à raconter à Mathilde mes années de guerre, c’est ainsi que je les avais appelées, mes années de guerre, sept années passées à combattre celui que j’avais appelé tour à tour le Monstre, l’Ennemi, l’Anonyme, quand il avait cessé de boire, puis enfin le Pauvre Hère, lorsque tout avait été fait et dit et qu’il ne restait plus de lui qu’une loque, un homme diminué physiquement et brûlé émotivement, un handicapé marchant avec une canne en aluminium, incapable de lever son bras droit ou de fermer la main, bredouillant des mots souvent incompréhensibles. De tortionnaire, il s’était transformé en vieillard inoffensif, spectre d’un homme défait. La guerre contre Père a duré sept ans. »



— Extrait de La dernière guerre