S’ébrouer contre le silence

Cité parmi les écrivains importants de son époque dès la parution de son premier roman, Au pays des hommes, Hisham Matar a connu de nombreux exils. Fils de diplomate libyen, il a habité successivement New York, Tripoli, Le Caire et Londres. C’est depuis la capitale anglaise, devenue depuis sa terre d’accueil, qu’il apprendra, impuissant, l’enlèvement de son père par le régime de Kadhafi, auquel il était ouvertement opposé. Son troisième ouvrage, La terre qui les sépare, porte sur sa quête, échelonnée sur près de vingt-cinq ans, pour le retrouver.

Le récit s’ouvre sur le départ imminent de Hisham Matar pour la Libye, après un exil de trente-trois ans. Son retour, rendu possible par la chute du régime en 2011, le mène auprès de sa famille restée au pays. Les retrouvailles, émouvantes, le mettent devant le drame de ceux qui ont « assisté à l’interdiction des livres, de la musique, des films, à la fermeture des théâtres et des cinémas, à la mise hors la loi du football, et à toutes les autres manifestations sans nombre par lesquelles la dictature libyenne, comme un amant rendu fou par la jalousie, avait infiltrée les moindres aspects de la vie publique autant que privée. » Le vécu de ces gens dresse un portrait poignant, quoiqu’un peu sommaire, d’une Libye tour à tour soumise à la dictature, portée par l’espoir de la révolution arabe, puis déçue par la courte portée des changements.

La trame principale repose sur les efforts de l’écrivain et de sa famille pour retrouver un père qui, aux premiers mois de sa captivité, parvenait à envoyer quelques lettres à sa famille, avant que sa correspondance ne cesse brusquement. Ce silence ne connaîtra aucune trêve.

Le fils multiplie les appels aux plus hautes instances politiques, à nombre d’ONG et d’ambassades. Ses cris du coeur sont publiés dans plusieurs journaux internationaux, recevant l’appui de Desmond Tutu. Et puis ses doléances seront entendues par nul autre que le fils de Kadhafi, donnant au deuxième tiers du récit la forme d’un suspense politique, avec en trame de fond le mystère d’une disparition sur le point d’être révélé.

La recherche d’un père par son fils nous happe, attisant ces questions qui font mal : est-il mort ? A-t-il été tué dans le massacre de la prison d’Abou Salim aussi tôt qu’en 1996 ? Vit-il encore, amnésique et meurtri par vingt-cinq ans de détention, de torture et d’isolement ? « Quand votre père a disparu depuis si longtemps, votre désir de le retrouver est égal à la peur que vous avez que cela arrive », écrit Matar.

L’écriture hypnotique de Hisham Matar surprend, par cette façon singulière de mettre le caractère cyclique des événements au diapason de phrases amples, laissant les mots tracer le seul chemin pour sortir du labyrinthe du désespoir. La terre qui les sépare écrit ce drame incommensurable des victimes des guerres civiles, mais reste aussi un hymne à la résilience qui seule permet la réconciliation, lorsque le « passé comme un membre sectionné, tente de s’attacher au corps du présent ».