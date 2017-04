Collages en mémoire d’un étonnant collagiste

C’est peut-être de là que tout est parti, dans les bureaux du Courrier de la presse où Jacques Prévert et son pote Yves Tanguy, copain des premiers jours de service militaire à Lunéville, se sont retrouvés au début des années 1920 pour y faire des revues de presse. Ils devaient découper à la main les articles des quotidiens parlant des clients prestigieux de l’agence pour ensuite leur envoyer ces coupures par la poste.

Ça n’a pas duré plus que six mois. Le découpage finissant de plus en plus, sous les collages des copains espiègles, en manchettes improbables et surréalistes : « Le député Charles Brogniard / échappé du zoo de Vincennes / On est toujours à sa recherche ».

L’anecdote est délicieusement mise en dessin dans Jacques Prévert n’est pas un poète (Dupuis/Aire libre), récit d’une vie signé Hervé Bourhis et Christian Cailleaux, et cristallise en une page l’esprit de l’homme qui, incidemment, a passé les dernières années de sa vie à faire des collages. Un esprit taquin, mais également frondeur, subversif et engagé qui n’a eu de cesse de déjouer les dogmes et de défier les riches et les puissants pour mieux cultiver sa liberté.

Jacques Prévert était tout sauf ce poète sage pour enfants scolarisés. Il a été un « braconnier révolutionnaire » dont l’existence singulière, loin de l’image réductrice qui lui colle à la peau, se dévoile ici dans ses fragments les plus signifiants — son contact avec les surréalistes, son incursion dans le théâtre de l’agitation avec le groupe Octobre, son entrée dans le monde du cinéma… La trame narrative repose sur une succession de collages, à l’image de la complexité et du caractère polymorphe de ce grand homme qui a quitté le monde des vivants il y a 40 ans, jour pour jour, mardi dernier.

Hommage par collectif

Les hommages viennent de partout, y compris de Pour faire le portrait d’un poète (Québec Amérique), ouvrage collectif apparu cette semaine et dans lequel Éric Cornellier, Paul Lefebvre, Yann Perreau, Stéphane Venne, pour ne citer qu’eux, ainsi que Normand Baillargeon, qui a dirigé toute l’opération, évoquent l’oeuvre de l’artiste et les souvenirs personnels qui les rattachent à lui.

« Je ne l’ai jamais pris au sérieux, et j’ai bien fait : c’est exactement comme ça qu’il fallait le lire », écrit François Gravel. La poésie de Prévert, ajoute Claude Vaillancourt, à la turpitude multiface, avec, « au premier rang de ses cibles : le pouvoir religieux, ridiculisé pour sa grandiloquence et ses prétentions. […] C’est ce Prévert insoumis et rebelle, qu’on retrouve aussi bien dans ses scénarios que dans ses poèmes […] et qui en fait un créateur encore tellement actuel ».

« On dirait que le regard si sensible qu’il pose sur le monde nous en dévoile l’essence même », écrit Chantal Santerre, prof au collégial, dans ce petit livre sans prétention, accompagné de dessins et de collages provenant d’une petite brochette d’illustrateurs. Un regard sensible avec lequel on renoue autant dans le plaisir de la (re)découverte que dans l’angoisse du retour, le présent trouble dans lequel l’artiste a émergé ayant un peu trop de similitudes avec le présent qui cherche aujourd’hui à se souvenir de lui.