La force d’un clan au service d’un quatuor de justiciers

Tout juste débarqués à Québec dans la grisaille, à temps pour participer au Salon du livre, Sonia Sarfati et Lou Victor Karnas me rejoignent autour d’un café. D’emblée, Sonia s’inquiète du bien-être de Lou, lui demande, attendrie, s’il veut quelque chose à manger, à boire. Souriant devant cette attention, le jeune homme de 24 ans lui répond poliment que ça va aller. La douceur de la relation mère-fils est palpable et donne le ton à l’entretien qui va suivre.

Le duo offre un troisième titre, différent de ce qu’il a réalisé auparavant. Quatre contre les loups (Éditions de l’Homme) est un ouvrage hybride qui mêle texte et planches de bandes dessinées, le tout sur fond de superhéros. L’action se passe dans la ville ordinaire d’Eastwood et met en scène un quatuor qui veut sauver une maison hantée.

Cette idée, Sonia Sarfati la mijotait déjà depuis quatre ans. Elle voulait écrire les origines d’un groupe de superhéros. « Je trouvais que c’était une bonne façon de revenir sur un thème qui est à peu près dans toute mon oeuvre : l’amitié. Je voulais aussi parler des apparences trompeuses et des différences qui peuvent devenir un atout si on apprend à s’en servir. Présenter ça avec quatre personnages qui travaillent en complémentarité. »

Or, en se mettant à écrire, Sonia Sarfati s’est rendu compte qu’elle touchait à quelque chose de différent, notamment à cause des scènes de combat qui commençaient à apparaître. « Ça ne me ressemblait pas ! Alors, j’ai envoyé le problème à mon fils », qui a tout de suite dit oui. « L’histoire me faisait penser aux Goonies [film de Steven Spielberg], aux films des années 1980, dit Lou Victor. J’ai travaillé en animation, en jeu vidéo, mais je n’avais jamais fait de bédé. Je me suis lancé et ç’a fini par donner quelque chose de très varié. »

Travailler en famille

Sonia Sarfati a l’habitude de travailler avec son clan, avec Lou Victor, mais aussi avec son autre fils, Jared Karnas, illustrateur avec qui elle collabore d’ailleurs en ce moment, sur un autre projet.

C’est la première fois par contre que le duo Sonia-Lou Victor planche sur un livre d’une telle ampleur. Si le rapport mère-fils a été un atout dans cette aventure — la proximité, la facilité de communication, le respect inconditionnel et réciproque —, Sonia souligne à grands traits le professionnalisme des échanges et le talent de son fils.

« Je ne voulais surtout pas que ce soit perçu comme “maman a donné un contrat à fiston”. Si je lui ai parlé de ce projet-là, c’est que je savais qu’il était capable de le faire. Je ne savais pas, par contre, que ce serait aussi réussi. Les pages qu’il a faites sont remarquables et ça m’a forcée à mettre le texte à leur hauteur. »

Pour elle, Lou Victor est le coauteur de cette histoire et il lui a beaucoup appris. « C’est le retour du balancier. Petit, c’est moi qui l’ai initié à bien des choses. Désormais, c’est lui qui m’alimente, qui m’initie à l’univers du comic book qui lui est familier. Cette aventure en est une d’expérience et de complémentarité pour tous les deux. »

Après un an et demi de travail, Quatre contre les loups, fièrement porté, est enfin terminé. Enfin ! dit Lou Victor avec soulagement, parce que, « pendant les soupers de famille, on ne savait plus vraiment quoi se dire, lance-t-il. De vivre la relation famille et collègue, ça change un peu les choses… Ça prenait de la place ». Puis, en regardant affectueusement Lou Victor, Sonia ajoute : « On avait hâte de se retrouver entre mère et fils. »