Glow, Ned Beauman

Mélange de speed, de glutamate de sodium et d’extrait d’un médicament contre « la phobie sociale du chien », sorte de MDMA qui « agit sur la lumière », la glow est la dernière drogue à la mode dans le Londres de 2010 de Ned Beauman (L’accident de téléportation). Alors que les sbires d’une mystérieuse compagnie minière sillonnent la ville à bord de fourgonnettes blanches et se livrent à des enlèvements sélectifs, Raf, le héros insomniaque de Glow, s’inquiète pour la jeune Américaine à moitié birmane dont il est tombé amoureux. La croyant menacée, il se jette dans une course à obstacles pour retrouver sa trace. Proche cousin de David Foster Wallace et de Tom McCarthy, adepte d’invention dopée, de neuroscience et de narration épileptique, Beauman signe ici un 3e roman urbain qui carbure à l’imagination. Un drôle de bad trip au coeur de Londres.

Glow ★★★ 1/2 Ned Beauman, traduit de l’anglais par Catherine Richard-Mas, Joëlle Losfeld, Paris, 2017, 306 pages