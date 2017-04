Un appartement à Paris, Guillaume Musso

Il y a quelque chose relevant de la peinture à numéros dans l’oeuvre de Guillaume Musso, comme une recette parfaitement maîtrisée, dont chaque ingrédient apparaît en relief en convoquant autant le soupir que l’admiration. Ici ? C’est un couple forcé par les événements, la mort d’un enfant, un passé que l’on essaie de fuir, un tableau contenant le mystère dans ses pigments et puis de grandes capitales, Paris, Londres, New York, parce que l’importance des histoires est exacerbée quand elles se jouent dans ces villes. L’intrigue s’amorce sur un quiproquo : à cause d’une erreur dans les dates de location, Gaspard, dramaturge misanthrope, doit partager l’atelier d’un artiste parisien avec Madeline, ex-policière sur la pente descendante. La maison est celle d’un célèbre peintre, Sean Lorenz, fraîchement décédé, mais dont l’esprit et un drame passé habitent encore les lieux. La curiosité et l’adversité vont rapprocher ces deux âmes pas totalement perdues dans un tout efficace qui abuse du détail facile et de la formule simple pour remplir parfaitement sa mission : amuser. Sans rien de plus à offrir.

Un appartement à paris ★★ 1/2 Guillaume Musso, XO Éditions, Paris, 2017, 464 pages