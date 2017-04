C’est surtout l’histoire d’une passion impossible et tout en contrastes. Celle entre une jeune Montréalaise de vingt ans qui vit chez ses parents, Christina (immature et agressive), et une cuisinière d’origine haïtienne qui a deux fois son âge, Marie-Ange Joie-Joy, mère d’un handicapé intellectuel à la carrure de footballeur. Au bout d’un certain temps, n’en pouvant plus de cacher son amour, la jeune femme fera grand cas de son coming out. Mais le tremblement de terre appréhendé n’aura pas lieu : « Oui, je le savais, ma chérie, que tu étais gaie. Je me disais juste que tu étais trop conne pour être heureuse », lui dira son père. Cinquième roman d’Émilie Andrewes (Les mouches pauvres d’Ésope, 2004), La séparation des corps enchaîne les scènes de jalousie et de rupture, liées par des dialogues figés entre des personnages antipathiques. Un sujet pourtant doté d’un réel potentiel de profondeur noyé, comme par accident, dans un univers caricatural. Mais surtout : une histoire informe faiblement portée par une prose sans éclat.

La séparation des corps ★★ Émilie Andrewes, Druide, Montréal, 2017, 144 pages