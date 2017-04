Québec pourrait faire mieux pour réduire les inégalités

Défaire d’une main ce qu’il fait avec l’autre. Depuis les années 1980, le revenu du 1 % de la population la plus riche a augmenté, comme ailleurs sur la planète, mais l’a fait avec une amplitude moindre au Québec, entraînant par le fait même des inégalités financières moins criantes ici entre très riches et très pauvres, comparativement aux États-Unis, à l’Ontario ou à l’Alberta.

Or, s’il est distinct dans sa gestion des inégalités, le Québec semble l’être aussi dans sa manière de laisser les fonds publics nourrir ce clivage entre le premier centile québécois (ce fameux 1 %) et les autres, et ce, par l’entremise, entre autres, d’aides gouvernementales qui finissent par gonfler les revenus élevés de dirigeants d’entreprise ou encore en versant des salaires démesurés à ses médecins, dont la grande majorité compose maintenant ce 1 %, estime le jeune économiste Nicolas Zorn.

Dans un essai intitulé Le 1 % le plus riche, l’exception québécoise (Les Presses de l’Université de Montréal), à paraître à la fin du mois d’avril, le doctorant en science politique et analyste des politiques publiques à l’Institut du Nouveau Monde (INM) appelle même à enrayer ce paradoxe, au bénéfice de tous, et plus seulement d’une minorité.

« Les politiques publiques font la différence en matière d’inégalités sociales et financières, résume l’essayiste joint mardi au téléphone par Le Devoir. On le voit : le modèle québécois explique en partie le fait que les revenus du 1 % le plus riche ont augmenté quatre fois plus rapidement que ceux des 99 % restants depuis 1985, certes, mais l’a fait de manière moins dramatique qu’aux États-Unis et ailleurs au Canada. Si ces politiques ont minimisé ce clivage, elles peuvent donc, dans la même logique, le réduire ou l’arrêter. »

L’homme, qui vient de faire l’analyse serrée des attributs économiques du groupe des 68 166 individus qui au Québec appartiennent à ce 1 % — un groupuscule qui capte 10 % de l’ensemble des revenus générés par les Québécois —, est catégorique. Les écarts de revenus grandissants entre les très riches et les autres sont à prendre très au sérieux, puisque cet « enjeu semble alimenter directement les frustrations, le cynisme, les populismes et parfois la xénophobie », écrit-il dans son essai tout en citant l’ex-économiste en chef de la Banque mondiale, Branko Milanovic. « Les gains à faire sont également très importants, ajoute-t-il à l’autre bout du fil. Moins d’inégalités, c’est aussi une croissance économique qui va mieux, une économie plus stable, une démocratie plus saine, une population plus en santé et donc plus productive. »

Pour Nicolas Zorn, plusieurs mesures gagneraient du coup à être prises par Québec pour continuer à cultiver sa différence face à ce 1 %. Parmi elles ? L’ajustement de la fiscalité, et particulièrement l’augmentation du taux de l’impôt marginal maximal sur la tranche la plus élevée des revenus, afin de puiser le plus de richesse chez les riches pour la redistribuer aux autres. Il juge nécessaire également une réglementation sur la rémunération des hauts dirigeants, des opérateurs financiers et des médecins, dit-il, s’étonnant de voir que l’aide financière gouvernementale accordée à la compagnie Bombardier — qui depuis quelques jours se retrouve sous un feu nourri de critiques en raison de l’augmentation envisagée du salaire de ses dirigeants — n’a pas été assujettie à des conditions sur ce point, comme l’avait fait pourtant le gouvernement américain lors du plan de sauvetage des banques américaines en 2009.

« Québec était dans un rapport de force favorable à ce genre de conditionnalité, fait-il remarquer, puisque Bombardier se disait au bord de la faillite. » En lieu et place, le 1,3 milliard de dollars injecté par Québec dans l’entreprise s’est plutôt accompagné quelques mois plus tard d’une augmentation de 48 % de la rémunération d’Alain Bellemare, chef de la direction de Bombardier. Notons que la colère populaire a remis en cause le geste et incité le conseil d’administration de l’entreprise à reporter de 2019 à 2020 près de 50 % de la rémunération prévue pour les dirigeants pour 2016. Dans le 1 %, dont le revenu d’entrée est de plus de 194 600 $, le grand patron de Bombardier se situe au sommet, dans le groupe des 0,01 % très riches de la population. Ils sont une soixantaine environ.

« Les gouvernements ont créé en partie le 1 % et les inégalités qu’il incarne, résume l’économiste Pierre Fortin, qui signe la préface du bouquin de Nicolas Zorn. Or, il est difficile de s’en sortir puisqu’il y a une rétroaction simultanée vicieuse qui s’opère entre le politique et l’économique. Ce groupe, très riche, a une influence très grande sur les décisions prises et les législations qui pourraient avoir un impact sur lui. »

Dans sa préface, M. Fortin parle de réparer les défauts de la gouvernance d’entreprise, de s’attaquer aux grands et petits monopoles, de combattre l’évasion et l’évitement fiscaux, mais aussi d’améliorer les assises du syndicalisme, dont la pression, selon lui, empêche les dirigeants d’entreprise de s’octroyer des avantages pécuniaires démesurés, et pas seulement lorsque l’argent a été puisé dans les coffres de l’État. Il réclame aussi la correction de cette « erreur tragique » qu’a été l’augmentation du revenu des médecins du Québec (+ 60 % pour les omnipraticiens et +72 % pour les spécialistes de 2007 à 2016), médecins désormais surreprésentés dans le 1 % des plus riches et jouissant d’un taux d’imposition favorable en ayant obtenu le droit à l’incorporation à titre d’entreprise.

« Or, c’est par l’impôt que l’on réduit les inégalités, mais aussi, à l’inverse, qu’on les creuse », dit Nicolas Zorn. Et il ajoute : « Dans une société réellement égalitaire, les largesses de l’état doivent être mieux balisées », surtout si ces balises permettent d’enrayer les effets secondaires d’un traitement de faveur et les atterrissages forcés.