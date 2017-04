« Oh, l’arbre ! Mais qu’est-ce qui est tombé de l’arbre ? Un oeuf ! Et qu’est-ce qui sort de l’oeuf ? Gilles ! Et qu’est-ce que Gilles crie ? » Je vous laisse découvrir ce que ce poussin aux allures de Calimero a à raconter. Présentés sous forme de questions-réponses, les premiers échanges laissaient présager une finale prévisible, mais l’arrivée des personnages du renard et surtout du corbeau fait basculer la fable et sort ce petit bijou d’album du commun. Mathieu Lavoie joue habilement avec le lecteur, manie l’intrigue avec finesse, mais surtout il revisite Lafontaine avec désinvolture. Sans défense, le petit ne voit pas le renard arriver, mais la maman corbeau a vu neiger. Elle connaît le rusé, mais aussi le vieil auteur. Pas question qu’elle ait encore ce rôle de vaniteuse naïve. Les illustrations très épurées de Lavoie accompagnent le récit avec intelligence. Reproduisant l’essentiel du récit, elles ne font pas ombrage au texte et permettent à la fable de se déployer sans encombre. Simple et efficace, en plus de cligner de l’oeil à un texte fondateur, cet album fait briller la littérature jeunesse.

Gilles ★★★★ Mathieu Lavoie, Comme des géants, Montréal, 2017, 56 pages