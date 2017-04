Il faut oser regarder plus loin qu’un urinoir en porcelaine renversé, intitulé Fontaine, pour cerner le peintre et plasticien Marcel Duchamp, incarnation du ready-made en art visuel. La controverse induite par cette oeuvre apparue en 1917 a fini par faire de l’ombre au reste. Duchamp, c’est pourtant bien plus qu’un geste artistique plutôt pissant, tend à démontrer Benoît Preteseille dans cette biographie illustrée. Duchamp a surtout été, révèle ce récit dense et incroyablement bien documenté, un homme libre pour qui la recherche de nouvelles voies pour sortir des cadres reste fondamentale pour combattre la médiocrité et éviter les régressions. Effrayé par l’esprit de sérieux, critique de ces artistes professionnels que le succès pourrit et de ces dogmes que l’on essaye de faire passer pour de l’avant-garde, il a été condamné à vivre bien seul. Cet état d’esprit est magnifiquement rendu dans un ensemble de compositions graphiques remarquables plaçant le personnage dans la solitude de sa création. Avec au final un paradoxe très contemporain qui donne à la chose un caractère étrangement inspirant.

Duchamp Marcel, Quincaillerie ★★★★ Benoît Preteseille, Atrabile, Genève, 2017, 144 pages