Christiane Barbe quitte BAnQ

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Moins de trois ans après son arrivée, en août 2014, Christiane Barbe quitte son poste de présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Elle prendra la direction de la Fédération des commissions scolaires du Québec à partir du 29 mai. À BAnQ, Mme Barbe aura fait des halls et rez-de-chaussée des espaces plus conviviaux, inauguré l’espace pour les adolescents et permis l’ouverture de la Grande Bibliothèque le vendredi soir, entre autres.