Serge Doubrovsky n’est plus

En 1977, alors qu’il fait paraître le récit autobiographique Fils (Galilée), Serge Doubrovsky crée un mot qui deviendra incontournable dans le jargon littéraire : autofiction. « Comme il le disait, “j’ai inventé le mot, pas la chose” », se souvient l’écrivaine et spécialiste de l’autofiction Mélikah Abdelmoumen (L’École des lectrices : Doubrovsky et la dialectique de l’écrivain). « Souvent, il donnait l’exemple de Colette, dont l’un des personnages de La naissance du jour porte le nom. Il expliquait l’autofiction comme le fait “d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage”. »

Né à Paris en 1928, d’un père tailleur et d’une mère secrétaire, Serge Doubrovsky et les siens échappent au génocide juif en 1943 en se cachant chez une cousine. « Dans ses récits, il réfléchissait au rapport de l’écrivain à l’histoire, de l’auteur au lecteur. Dans L’après-vivre (Grasset, 1994), il disait qu’il était jaloux du succès de son personnage du Livre brisé (Grasset, 1989), qui lui avait valu le prix Médicis, mais pour lequel on l’avait accusé d’avoir tué sa femme avec la littérature à l’émission Apostrophes », explique Mme Abdelmoumen.

Docteur en littérature française, Serge Doubrovsky devient professeur à la New York University en 1966 ; il y enseignera jusqu’en 2010 : « Il est peu connu au Québec, mais il est très populaire en France, où il a révolutionné la critique littéraire, et très aimé des Américains francophiles. Comme il jouait sur les sonorités, faisait des assonances et n’utilisait parfois aucune ponctuation, ses livres n’ont jamais été traduits ; il se disait lui-même intraduisible. Pour moi, il est irremplaçable ».

Serge Doubrovsky est décédé dans la nuit du 22 au 23 mars. Il avait 88 ans.