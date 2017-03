Lost Ego, François De Smet

Voilà qui risque de brasser quelques certitudes : le partage d’égoportraits, l’obsession du commentaire en ligne, l’urgence de se montrer, de dire que l’on existe, ne relève pas que du narcissisme. « Au-delà d’une construction culturelle et anthropologique, ce qui définit l’Ego ne sert qu’à protéger l’être humain de la force irrésistible, contingente et engloutissante du chaos. » Se montrer pour survivre à l’opacité et à la fragilité du présent ? Voilà la piste qu’explore le philosophe dans cet essai fascinant sur l’unité qui transcende le moi et qui rend elle-même fertile, dans un paradoxe savoureux, le terreau de sa prolifération. « La généralisation de la possibilité de donner son avis, partagé en puissance avec la planète entière, ne fait pas de nous des êtres plus intelligents, écrit-il. Elle fait de nous des consommateurs surinformés, saturés d’informations de tous types […]. Le Web n’agit pas comme un accélérateur mais comme un révélateur : celui du chaos qu’est le monde, désormais nu et livré au vu et au su d’individus désemparés ». Des individus qui, finalement, à grands coups d’Ego, se perdre en essayant de s’y retrouver. Sombre époque.

Lost Ego. La tragédie du «Je suis» ★★★ 1/2 François De Smet, PUF, Paris, 2017, 132 pages