Comprendre l’incompréhension pour le monde musulman

Au Pakistan, près de la frontière afghane, Peshawar et les environs ont atteint une réputation mondiale. S’y sont « organisés les attentats du 11-Septembre. C’est là encore que la matrice djihadiste s’est mise en place », souligne l’écrivain et correspondant de guerre français Jean-Pierre Perrin dans Le djihad contre le rêve d’Alexandre. Elle y détruira l’image qui, célébrée dès 1951 par André Malraux, témoignait du syncrétisme artistique entre les continents.

À la croisée de l’Inde, du Pakistan et de l’Afghanistan, dans la région du Gandhara que Perrin a parcourue, survint, du Ier au Ve siècle de notre ère, ce que l’ancien reporter de Libération appelle avec justesse « le miracle de la fusion entre l’art grec et le bouddhisme ». L’idée de représenter le Bouddha, ce maître à penser né au Népal, sous les traits du dieu grec Apollon, en figurant, écrit Malraux dans Les voix du silence, « la suprême sagesse par la suprême beauté », ne faisait pas qu’unir l’Asie et l’Europe.

Elle constituait un avertissement aussi bien aux intégristes musulmans, ces talibans qui, en 2001, outrés par la représentation, jugée idolâtrique, de la forme humaine, détruisent trois bouddhas en Afghanistan, qu’à la droite occidentale, qui rattache souvent sa lutte menée dans le pays à la même époque contre le terrorisme à une guerre des civilisations. Perrin a la finesse de discerner dans ces deux illusions, si différentes, le refus de la symbiose culturelle léguée là par l’empire qu’Alexandre le Grand fonda au IVe siècle avant Jésus-Christ.

Séduit par ce qu’il appelle le « rêve eurasien » du Macédonien Alexandre, Perrin ne se leurre pas sur la grandeur d’âme du maître de la Grèce et de la géopolitique de l’Antiquité. Il rappelle la cruauté du conquérant et précise que, vers la fin de sa vie, celui-ci « devint un monstre alcoolique, paranoïaque, mégalomaniaque, persuadé qu’il était le fils de Zeus ».

L’écrivain français reconnaît toutefois que l’homme politique afghan qu’il a rencontré et pour qui il ne cache pas une certaine admiration, Ahmed Shah Massoud (1953-2001), fut, malgré ses erreurs, « un grand organisateur à l’exemple d’Alexandre ». Massoud, islamiste modéré qui parlait français, adversaire tour à tour des envahisseurs soviétiques et des talibans, lui plaît par « son amour sincère pour la poésie », en particulier celle du mystique persan musulman Jalal al-Din Rûmi (1207-1273) qu’il expliquait à ses soldats.

Grâce à son expérience vécue sur le terrain, Perrin nous fait sentir à quel point les Occidentaux en général et les Américains en particulier peinent à comprendre le monde musulman, enchevêtrement de sensibilités et d’écoles de pensée très diverses. Ils ignorent surtout les liens qui, par un syncrétisme plus que millénaire, les unissent, à leur insu, à un univers qui ne leur est donc pas si totalement étranger.