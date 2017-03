Les purs et les drones

Dans une récente chronique, le collègue Gary Lawrence faisait l’éloge des voyages en affirmant qu’ils sont « la plus agréable façon de s’éduquer et de comprendre tous les ailleurs de la Terre, et l’un des meilleurs outils pour forger sa pensée et cultiver sa tolérance ». Ce n’est pas mon point de vue. Les voyages, c’est vrai, permettent une certaine expérience sensible des lieux visités, mais pour le reste et pour le simple citoyen, ils offrent bien peu. Prendre l’avion pour aller au bout du monde coûte cher et pollue l’atmosphère. De plus, deux ou trois semaines ne suffisent pas pour vraiment découvrir la culture d’un pays et s’en imprégner.



Selon le critère du rapport qualité/prix, le voyage, pour comprendre le monde, ne fait pas le poids devant les livres. Lawrence reconnaît les vertus heuristiques de ces derniers, mais semble en accorder de supérieures au voyage. Je fais le choix inverse.



Drone de guerre, le livre du journaliste québécois Guillaume Lavallée sur le Pakistan actuel, me conforte dans ma conviction. Correspondant de l’AFP à Islamabad de 2012 à 2015, Lavallée a parcouru tout le pays pour rencontrer et interviewer plusieurs de ses dirigeants et habitants. Son expérience du terrain et sa connaissance de la situation d’ensemble de la région dépassent de loin celles du voyageur en quête de découvertes. Je peux assimiler, en lisant son livre pendant quelques heures, ses trois ans d’expérience. Aucun voyage de quelques semaines n’en permet autant.

La méfiance et la mort

Le « pays des purs », de toute façon, n’est pas vraiment un eldorado pour touristes, surtout depuis le 11 septembre 2001. Dans les zones tribales pachtounes du nord-ouest (une carte géographique, essentielle, est reproduite dans l’ouvrage), où se sont réfugiés les talibans afghans pourchassés par les États-Unis, les drones américains sèment la terreur. Ils auraient tué, depuis 2004, entre 2500 et 4000 personnes, dont environ 400 civils. Certaines de ces victimes étaient bel et bien des terroristes, notamment ceux qui ont tenté de tuer la Nobel de la paix Malala Yousafzaï. Toutefois, les engins de la mort volants menacent toute la population, déjà aux prises avec les terrifiantes milices d’al-Qaïda qui assassinent les habitants soupçonnés de collaborer avec l’ennemi américain.

La résurgence de la polio qui frappe la région n’est pas sans lien avec l’après-11-Septembre, explique Lavallée. Méfiants, des mollahs affirment que les vaccins contiennent du porc et visent à rendre les musulmans stériles. Une fausse campagne de vaccination contre l’hépatite B, organisée par les États-Unis pour localiser Ben Laden afin de l’éliminer, a nourri cette paranoïa et transformé les vaccinateurs locaux de bonne foi en cibles des djihadistes.

Le Pakistan, devenu indépendant en 1947, a toujours été très majoritairement musulman, mais ses villes ont longtemps accueilli de festives boîtes de nuit, avant que l’islamisation du pays s’impose à la fin des années 1970. Aujourd’hui, dans la province du Pendjab, une loi sur le blasphème corsète la vie quotidienne.

Tous contre tous

L’univers pakistanais se caractérise par son âpreté et par sa grande complexité. Au Baloutchistan, une région interdite aux journalistes étrangers dans laquelle Lavallée s’est tout de même rendu, une rébellion nationaliste est férocement réprimée par le pouvoir central, qui souffle le chaud et le froid dans toutes les affaires, sous prétexte de lutte contre le terrorisme.

Dans la province du sud, au Sind, les enfants des villages n’ont pas accès à l’école et, dans Karachi, la mégapole, où l’héroïne afghane fait des ravages, se livre une guerre de « tous contre tous » : sunnites contre chiites, sous l’influence de l’Arabie saoudite et de l’Iran, de même que Baloutches, Pachtounes et Mohajirs les uns contre les autres. La vie n’y tient qu’à un fil. « Avis aux touristes, il n’y a rien à voir à Karachi, écrit le journaliste. Mais tout à vivre. Jusqu’à ce que mort s’ensuive. »

L’écriture vivante, empathique et informée de Guillaume Lavallée offre au lecteur un portrait saisissant, plein d’humanité, d’un Pakistan tumultueux, bouleversé par les effets collatéraux de la guerre américaine au terrorisme depuis le 11 septembre 2001. Lire ce livre, c’est faire le plus dépaysant et le plus formateur des voyages qui soient.