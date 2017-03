L’ère du temps, Jonathan Martineau

Il faut apprendre à se méfier du temps qui passe, surtout le temps des horloges qui égraine seconde après seconde notre aliénation et notre assujettissement aux impératifs du capitalisme. Voilà en substance la mise en garde que pose Jonathan Martineau dans cette autopsie des temps — le temps du corps, le temps de la nature et le temps de la société — qui, en entrant en conflit les uns avec les autres, témoignent de la servitude des masses face aux lois de la production, de la productivité et du grand capital. En gros. Lourdement académique, l’exposé puise dans l’histoire de l’organisation du temps, dont l’étalon est désormais la seconde, mais finit surtout par tomber dans ce cycle fatal de la répétition. Il pose aussi cette question sur les tendances temporelles du présent qui, dans « une époque de dégradation écologique »« pourraient balayer les humains et leur temps, à moins qu’un changement révolutionnaire ne nous débarrasse du cadre de la valeur lui-même ». Bref, l’essai induit très vite un paradoxe en exigeant du lecteur sans doute trop de ce temps que l’on perd parfois, à en croire le propos de l’auteur, en cherchant à en gagner.

L’ère du temps. Modernité capitaliste et aliénation temporelle ★★ Jonathan Martineau, Lux, Montréal, 2017, 304 pages