Le sous-sol montréalais regorge de pointes de flèche, de tessons de poterie et d’ossements humains. On y dénombre plus de 200 sites archéologiques, sans compter les découvertes fortuites réalisées au milieu des innombrables chantiers de la métropole. Le collectif Lumière sous la ville propose un tour guidé des fouilles par ceux qui les ont menées. À la Pointe-à-Callière, les auteurs attirent notre attention sur une « mystérieuse » structure de pierre antérieure au fort érigé par Maisonneuve. On visite également les vestiges des anciennes fortifications montréalaises et du parlement du Canada-Uni incendié par les Tories opposés au projet de loi indemnisant les sinistrés des rébellions patriotes. Un livre calciné retrouvé sur le site rappelle l’ampleur de la catastrophe qui nous a privés d’une collection inestimable de plus de 25 000 volumes, dont plusieurs remontant à la Nouvelle-France. Les archéologues ignorent toutefois l’emplacement du village d’Hochelaga visité par Cartier. « Tout espoir n’est pas perdu de le retrouver quelque part, entre fleuve et montagne », explique l’un des auteurs de cet ouvrage plongeant dans les profondeurs de Montréal.

Lumières sous la ville ★★★ Collectif, Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, 2016, 307 pages