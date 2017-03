« Immortelle est la beauté », peut-on lire, paraît-il, sur le temple d’Aphaïa à Égine. C’est en tout cas la devise qui guide le narrateur du 28e roman de Philippe Sollers, amoureux d’une pianiste d’origine grecque de haut vol, « seule bénédiction dans une société humaine en folie ». À l’heure où « le vrai nouveau est le plus ancien », sur les traces de Pindare, d’Hölderlin et saupoudré de mythologie grecque, on ne s’étonne pas de retrouver dans Beauté le goût de Sollers pour les citations, les envolées, l’érotisme et l’autocélébration. Fidèle à son étoile, l’auteur de Femmes et de La guerre du goût nous ressert sur fond de clandestinité amoureuse un commentaire critique sur le monde contemporain écrasé sous le poids du Spectacle et du « bavardage universel ». Il le fait cette fois depuis le coeur de la Grèce, berceau d’une démocratie aujourd’hui mise à mal un peu partout sur la planète.

Beauté ★★★ Philippe Sollers, Gallimard, Paris, 2017, 224 pages