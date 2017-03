Gymnopédie pour une disparue, Ahmed Tiab

Ahmed Tiab a surgi l’an dernier avec un roman mettant en vedette le commissaire Kémal Fadil, et surtout les parfums et les couleurs de la ville d’Oran. Dans cette nouvelle histoire complexe, deux récits presque indépendants s’entrecroisent et ne trouvent à se rassembler, maladroitement il faut le dire, qu’à la toute fin du livre. Dans le plus malhabile, on rencontre Boris Sieger, un jeune Parisien sur les traces de sa mère disparue il y a près de 20 ans. Le hasard l’amènera dans la ville natale d’Érik Satie, Honfleur — pour justifier le titre du livre peut-être —, en Turquie, où il rencontre un djihadiste français peu convaincant, puis en Algérie… où se fera la jonction avec le commissaire Kadil. La partie « road movie » du livre est un peu lourde et pour le moins improbable. Par contre, l’enquête que mène le commissaire sur une série de meurtres s’abreuvant à la sorcellerie maghrébine est beaucoup plus intéressante… Manifestement, c’est lorsqu’il chronique la vie quotidienne oranaise qu’Ahmed Tiab écrit ses pages les plus séduisantes ; d’autant plus qu’il sait les incarner dans des personnages tout à fait crédibles. On se surprendra ici à souhaiter qu’il y consacre plus de temps.

Gymnopédie pour une disparue ★★ 1/2 Ahmed Tiab, Éditions L’Aube/Noire, Avignon, 2017, 275 pages