Journal d’un rat de cinémathèque

Alors que le 70e Festival de Cannes fricote sa programmation en vue de la grande cuvée anniversaire, on lit le journal, Sélection officielle, de son délégué général Thierry Frémaux. Gilles Jacob, l’ex-président du Festival (et longtemps délégué), avait vu chez ce rat de cinémathèque lyonnais (à la tête de l’Institut Lumière) le profil d’un chef d’orchestre.

Sa dure et passionnante mission : sélectionner les oeuvres de la sélection officielle cannoise (l’équipe en voit 1800 par année), distinguer les élus avant de les aiguiller vers une section ou l’autre — Compétition, Un certain regard, Hors concours — semant chagrins et joies sur son passage.

L’homme est judoka, ça aide. « J’exerce une fonction qui oscille entre devoir médiatique et serment de silence, entre l’ostentatoire et le discret », écrit-il.

Entre la fin de l’édition cannoise 2015 et celle de 2016, surgissent au jour le jour les réflexions d’un contemplatif et d’un hyperactif, d’un cinéphile passionné et d’un stratège, car il faut être un peu Napoléon pour arpenter ce champ de bataille. « Enfin, j’ai toujours pensé que diriger l’aéroport de Roissy, ça doit être dingue aussi », énonce-t-il avec humour.

Dans cette oeuvre de style, de frénésie, d’introspection, d’observation, le name dropping est de la fête, fonction oblige, également plume au chapeau : « Guillermo Del Toro : “Je suis à Paris, tu es là ?” ; Isabelle Huppert : “Je suis à Lyon, tu es là ?” Non, je suis dans le Vercors. »

Chauvinisme aidant, le lecteur d’ici traque les passages sur des cinéastes québécois, ainsi Xavier Dolan, l’enfant chéri de la maison. « Ce garçon, plus souvent harcelé par le doute qu’on ne le pense, est le contraire de la réputation d’arrogance qui colle à sa jeunesse flamboyante. » Frémaux a cette étonnante réflexion sur le Sicario de Denis Villeneuve, retenu en compétition en 2015, de mémoire plutôt bien reçu. « L’an dernier, Sicario de Denis Villeneuve, un “film de cartel”, n’a pas été apprécié comme il aurait dû l’être. »

À la croisée des chemins

L’auteur cinéphile précise avoir eu envie de parler d’un métier, d’une époque, d’un cinéma en mutation. Et d’évoquer David Lynch lui disant un soir, à la terrasse d’un café de Saint-Germain-des-Prés : « Quand le cinéma mourra, la France sera le dernier pays où il respirera. »

Le grand festival est à la croisée des chemins et le délégué général en dit de jolies choses : « Chaque année, Cannes commence par le trac et s’achève dans la mélancolie » ou « Le sélectionneur doit être un animal de désir et une machine de sang-froid ».

Thierry Frémaux collectionne les passions, qui se font écho l’une à l’autre : les films, les livres, le doux rocker Bruce Springsteen, le foot qu’il adore, le vélo qu’il enfourche. Ses coups de coeur sont mariés à des doutes, des fiertés, des regrets de sélectionneur. En fond de scène, les attentats de Daech sèment la mort, tandis que « le cortège des réfugiés se presse aux portes de l’Europe des riches ».

Il trace habilement des portraits de sa plume. Renaissent ses amitiés avec des cinéastes, dont Bertrand Tavernier, ami, mentor, compagnon à l’Institut Lumière, dont la maladie — le réalisateur de Coup de torchon s’est battu contre un cancer — le bouleverse.

Plus acérés : ses liens avec les médias, importants et féroces sur la Croisette, journalistes à déjouer, si possible avec ruses de Sioux : « Bizarrement, ne pas aligner Mad Max en compétition laisse la possibilité aux critiques et au public de se l’approprier totalement, pour leur plaisir. » Ailleurs, il semble évoquer des tigres : « Ne les énervons pas plus qu’ils ne le sont déjà », mais aussi : « La critique est un des éléments structurants et constructeurs de l’amour du cinéma. »

On savoure le spleen cannois du deus ex machina privé de toute surprise : « Après le café, tout le monde va au cinéma. Moment de mélancolie où surgissent les démons du passé : la vie est triste, hélas, et j’ai vu tous les films. »