Dans le désordre de la vie intérieure

Elle publie depuis une quinzaine d’années des livres singuliers. Des livres hors-norme, aux structures éclatées. C’est on ne peut plus vrai pour son 8e ouvrage.Et c’est on ne peut plus assumé. « Il n’y a pas d’histoire, pas de fil chronologique dans N’être personne », convient Gaëlle Obiégly d’une petite voix délicate qui semble sortir tout droit de l’enfance.

Si elle s’est écartée du récit, du roman tel qu’on l’entend habituellement, ce n’est pas dans le but de mettre au défi ses lecteurs, encore moins par caprice, soutient l’écrivaine française de 45 ans rencontrée dans les bureaux de son éditeur à Paris. « Je voulais donner à voir une intériorité, donner accès à la vie intérieure d’une personne. »

La narratrice à qui Gaëlle Obiégly prête sa voix dans N’être personne est enfermée contre son gré dans les toilettes de l’entreprise où elle travaille comme réceptionniste. Nous sommes un vendredi en fin d’après-midi, tout le monde a quitté la boîte pour la fin de semaine.

Que faire jusqu’au lundi matin pour passer le temps tout en évitant la panique ? Seule, sans aucun moyen de communication, mais munie d’un stylo Bic, la femme va noircir tout ce qu’elle trouve de papier hygiénique en plongeant dans ses souvenirs.

L’auteure indique qu’elle a mis en place cette situation accidentelle d’isolement parce qu’elle voulait réfléchir au temps, au passage du temps. « Cette femme recluse dans les toilettes n’a plus aucun rapport avec le monde, elle n’a plus aucune perception. Et quand on n’a plus aucune perception du monde, aucun bruit, aucune information, on n’est plus affecté que par soi-même, par sa propre conscience. Et notre propre conscience, elle est constituée de temps. C’est le temps qui l’a façonnée. »

Pensées disparates

Revivant certains moments de sa vie, la narratrice s’accroche à des dates, mais des dates lacunaires : il manque les années. « Ce sont des dates auxquelles j’ai ôté toute référence historique, explique Gaëlle Obiégly, pour privilégier le temps intime, ce temps qui est fait de dates qui n’ont d’importance que pour soi-même. »

On passe de l’enfance à l’âge adulte sans préavis, on avance pour mieux retourner dans le passé, on saute du coq à l’âne. Relations amoureuses, sexualité, deuils, voyages, tout y passe, dans le désordre. Tout est prétexte à digressions.

« Il s’agit d’un flux de pensées qui essaie de ressembler le plus possible au flux qui nous traverse en permanence, nous tous, précise Gaëlle Obiégly. C’est ce que je voulais restituer. Ça correspond au désordre de la vie intérieure, qui va, qui vient, qui revient sur des choses, qui fait parfois des ellipses… Parce que c’est comme ça qu’on pense. »

C’est à même ses propres souvenirs et expériences personnelles qu’elle a puisé pour écrire N’être personne. « Mais je ne pouvais pas les livrer comme ça, moi, en tant qu’écrivaine, insiste-t-elle. J’avais besoin de leur donner une forme romanesque, peut-être pour accentuer l’insignifiance sociale de la personne qui se raconte. »

La personne qui se raconte dans N’être personne… n’est personne, justement. Personne socialement. « Comme beaucoup de gens », fait remarquer l’auteure, qui précise que plusieurs personnes occupent des positions subalternes dans la société, et donc ne sont personne, c’est-à-dire : n’ont aucun pourvoir.

D’où le choix de faire de sa narratrice une réceptionniste. Un métier que Gaëlle Obiégly connaît bien puisqu’elle l’exerce occasionnellement. « Les réceptionnistes ou hôtesses d’accueil dans les entreprises n’ont aucune tribune, elles ne sont pas censées s’exprimer. » Donner la parole à quelqu’un qui n’est pas censé l’avoir : ça faisait partie de son projet d’écriture.

Dans son quotidien, la narratrice de N’être personne voit tout, entend tout, alors qu’elle semble invisible à tous. Le métier de réceptionniste est un poste d’observation privilégié. Surtout quand on est écrivaine, admet Gaëlle Obiély.

« Souvent, les gens se postent devant vous sans même vous remarquer. Vous pouvez capter toutes sortes de conversations secrètes. C’est une situation enviable quand on écrit, parce qu’on ne suscite pas la méfiance. C’est une façon d’être aux avant-postes tout en étant en retrait. »

Suivre sa pente

Les considérations sur l’écriture occupent une grande place dans N’être personne. À travers sa narratrice, l’auteure réfléchit sur ses propres façons de faire, sur ce qu’elle est en train de faire.

Ainsi peut-on lire, par un effet miroir du livre en train de s’écrire : « Si je joue le jeu de l’académie et de l’industrie, elles vont de conserve, si je compose un roman avec des personnages, un personnage principal, une intrigue, une problématique, un sujet, je n’écris plus. »

Déjà, dans son livre précédent, Mon prochain, Gaëlle Obiégly notait : « Écrire, ça ne peut être émancipateur que si on emmerde les normes. » Il ne s’agit pas d’une posture, se défend l’écrivaine. « Je suis ma pente, comme disait Beckett. »

L’écriture comme une deuxième peau, c’est apparu très tôt dans sa vie. Elle mentionne d’ailleurs ce qui suit dans N’être personne : « J’avais ce pressentiment, adolescente, que l’écriture serait ma sincérité. »

Gaëlle Obiégly confie que petite fille, quoique bonne élève, elle n’aimait pas l’école. Elle aimait apprendre, mais avait des difficultés avec l’autorité, les contraintes. Des difficultés à communiquer avec les autres enfants, aussi. Elle n’aimait pas les récréations, quand venait le temps de jouer. Mal dans son corps, maladroite, elle se tenait à l’écart, essuyant les moqueries des autres enfants.

Il faut dire qu’elle avait des problèmes de langage. Problèmes qui ont persisté à l’adolescence et au début de l’âge adulte. « J’ai eu longtemps un rapport difficile à la parole. Et c’est dans l’écriture que je réussissais à exprimer de manière complète ce que je voulais dire. Il n’y avait rien qui faisait obstacle à mon expression, à ma pensée. Donc, ma sincérité, je l’ai confiée à l’écriture. Ou disons que c’est l’écriture qui l’a suscitée. »

Écrire demeure pour elle une façon de se retirer. C’est une position de retrait. Et les thèmes qu’elle explore dans ses livres vont souvent de pair.

Ce qui l’allume : les stratégies que l’on met en oeuvre pour se retirer, pour se cacher, pour déserter, pour rester dans la marge. « Ou pour n’être personne… mais en étant là en même temps », glisse tout sourire Gaëlle Obiégly de sa voix de petite fille.



« Je suis restée enfermée dans ma boîte, toute seule pendant un week-end entier. Ce vendredi-là, ils étaient partis aux alentours de 17 heures, tous. Il me restait quelques heures à demeurer assise à mon poste. Je suis allée aux W-C comme souvent, à la fois par besoin et pour me dégourdir les jambes. J'ai fermé la porte brusquement et au moment où j'ai tourné le verrou, plus par réflexe que par nécessité vu que j'étais seule dans l'immeuble, j'ai regretté mon geste vigoureusement. »



— Extrait de N'être personne