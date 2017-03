Un premier roman fort pour Yoan Lavoie

Rire pour ne pas pleurer. C’est ce qu’on se dit à la lecture de ce récit à la fois dur, drôle, décapant, ironique jusqu’au malaise : un très bon premier roman de Yoan Lavoie qui raconte la relation entre Martin, 28 ans, handicapé en fauteuil roulant, surnommé « le capitaine », et Yoan, un étudiant qui accepte presque par accident un contrat d’aide académique auprès de lui, dans le cadre d’un programme de soutien pour étudiants handicapés. Tout un contrat !

Yoan, le narrateur, explique sans ambages ce qu’il en est : « l’infirme s’entêtait à penser que j’étais celui que je n’étais pas, en l’occurrence un étudiant plein de compassion, d’amour de l’autre et de respect. Mais c’était moi. Moi qui de ma vie de chien n’avais jamais rien fait pour personne ». Le ton est donné : ici, on va dire les vraies affaires.

Yoan, de son côté, est un peu « infirme » aussi, mais autrement : il a un trouble du déficit d’attention (TDAH), et s’inquiète jusqu’à l’anxiété de ne jamais pouvoir suivre une conversation jusqu’au bout, incapable qu’il est de se concentrer.

Yoan devient donc le témoin de la dure vie de Martin, qui a quatre préposées haïtiennes qui se relaient dans son logement adapté pour le lever le matin, l’amener à la toilette, le raser, réchauffer les repas que sa mère lui apporte et le coucher le soir. « Quand l’Envie le prend, Martin appelle. Si on répond, c’est déjà ça. […] Le capitaine doit se retenir pendant des fois plus d’une demi-heure, le temps que quelqu’une se libère. Après quoi on l’installe sur la bolle, avec CHOM-FM, puis on repart vers d’autres cieux. […] Martin, usager, devra souvent passer plus d’une heure sur la bolle, avant qu’une d’entre elles, préposée, revienne le torcher. »

Lavoie relève le défi de décrire cette dure vie tout en gardant l’intérêt du lecteur qui normalement préfèrerait détourner les yeux sur la condition d’un handicapé. Malgré toutes les misères de Martin, le roman se lit avec plaisir, grâce à ses passages drôles et mordants. Ainsi, cette scène qui nous montre le handicapé « accro » aux gratteux « Gagnant à vie ! » : l’humour est noir.

La langue s’amuse avec les mots (« louzeur », « affaires pas trostables », les « co-loques » de Yoan…) et virevolte dans tous les sens, du français correct au joual assorti de sacres sonores. Les dialogues s’insèrent sans transition dans le récit de Yoan, conférant à la narration efficacité et fluidité. L’aspect du roman qui porte sur le TDAH est un peu plus faible, trop didactique.

Mais on ne peut s’empêcher de rire (pour ne pas pleurer) au récit des malheurs de Yoan dans le labyrinthe du système de santé québécois : il a été « chippé au c-troizesse », mais il aurait fallu qu’il soit suicidaire pour être vu dans moins d’un an ; il aboutit donc (« moi et mon chéquier ») dans une clinique privée spécialisée, où il doit débourser 1500 dollars pour enfin avoir son diagnostic ; mais les médicaments ne sont pas adéquats : « la plupart des médecins ne cherchent pas vraiment plus loin une fois assis dans leur béhème »…

Dans une entrevue au journal régional de Sorel, Yoan Lavoie a déclaré que le roman s’inspire en partie d’une relation d’aide qu’il a vécue à l’université auprès d’un étudiant handicapé. Les personnages, y compris celui de Yoan (prénom de l’auteur), sont toutefois des compositions fictives.

Un roman qui aborde un sujet difficile avec une humanité qui n’a rien à voir avec les discours bien intentionnés sur le thème de l’entraide et des services sociaux. Une voix originale.