Mon frère, ce zéro

Court roman familial, récit fragmenté d’une trajectoire marginale et accidentée (celle du frère auquel renvoie le titre), Le frère d’Antigone fait entendre les échos d’un Québec pas si ancien qui coule encore dans la mémoire et dans les veines.

Quelque part dans une petite ville en région il y a une cinquantaine d’années, règne un père qui « sévit à coups de ceinture qui coupent le souffle », soleil noir d’une mère « fatiguée de la fatigue de sa propre mère ». Entre les deux, le fils aîné, éternel révolté qui a « toujours été plus noir que les autres », est une sorte de rebelle à l’esprit romantique. Un gratte-papier qui rêve de devenir écrivain, mais dont la vie ne sera jamais à la hauteur de ses fantasmes et qui se livre à une longue et minutieuse désintégration au moyen de l’alcool et de la drogue.

Dans l’ombre de ce trio d’extrêmes, forte mais effacée, on retrouve une fille à la volonté de fer, « garçon manqué » qui semble être la seule à savoir incarner ses aspirations.

Le frère d’Antigone, dans la mythologie grecque, c’est Polynice, un tyran déchu, maudit par son propre père. Fille d’Oedipe, Antigone est la « fille intraitable d’un père intraitable ». C’est d’ailleurs pour avoir voulu offrir à Polynice des funérailles dignes de son rang qu’elle sera condamnée à mort.

Dans le roman de Louise Cotnoir, née à Sorel en 1948, surtout poète et nouvelliste (voir sa Trilogie des villes, parue de 1993 à 2009 à L’instant même), on retrouve forcément un peu la même dynamique. Est-ce la soeur, alias « Antigone », qui prend en charge la narration, lui offrant par son récit le « tombeau » — plein de compassion — que méritait cet homme en colère ? C’est ce qu’on finit par comprendre, car elle écrit, contrairement à son frère.

« Polynice dans l’âme, véritable paria, le fils aîné n’aura jamais l’esprit de clan, se défendra contre les lamentations maternelles. Ses retours multiples à la maison ne seront jamais l’occasion de réconciliations, mais plutôt de ralentissements dans sa chute. Révolté jusqu’à la fin. »

Le frère d’Antigone, récit sombre d’une vie que plusieurs pourraient considérer comme ratée, est l’histoire d’une longue déchéance, nourrie de violences familiales et de rancoeurs tenaces, de tentatives maladroites de réconciliations et de ruptures. Malgré ses velléités, l’homme n’aura jamais été plus qu’un « écrivain de taverne », griffonnant dans des cahiers qu’il compte léguer in fine à sa soeur, qui saura s’en servir. Du moins, c’est ce qu’il espère.

Une histoire plutôt lourde portée par une écriture un peu figée et distante, dont l’effet semble en partie lié à l’usage de surnoms mythologiques. Un malaise qui s’accorde bien, du reste, avec l’esprit de malédiction qui souffle sur cette existence de marginal insatisfait.



« Et puis, de nouveau, il pense à la sœur. Son alter ego. Il l’aime, l’a toujours aimée. Ne l’a-t-il pas initiée à la lecture de ses auteurs fétiches ? Mais elle est loin. À Paris, peut-être. Où elle va écrire. Car elle écrit, elle. Si fier et si jaloux d’elle. Il a presque pleuré de se retrouver dans l’une de ses nouvelles. Lui demandant comment elle avait su décrire ses années de misère d’être, alors qu’ils ne se voyaient plus depuis des lustres. »



— Extrait tiré du Frère d’Antigone