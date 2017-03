La tentation de l’écriture métisse

En 1927, l’écrivain américain Stephen Vincent Benét finit son poème American Names en affirmant que l’on pourra enterrer son corps en Angleterre, sa langue en France et qu’ils y disparaîtront. Mais il ordonne : « Enterrez mon coeur à Wounded Knee », où en 1890 la cavalerie américaine massacra l’ultime résistance sioux. L’essayiste Simon Harel rappelle cette tragédie continentale pour souhaiter que la littérature québécoise s’ensauvage à jamais.

Enterré à Wounded Knee, un coeur hanterait pour des siècles ce que Harel, spécialiste de la littérature comparée, appelle, en souvenir « de mises à mort collectives », l’« Amérique ossuaire », ou le « charnier » du Nouveau Monde. Pour lui, l’émergence en français, au Québec, dans les années 1990, d’une littérature autochtone, si diversifiée qu’elle devient plurielle, va jusqu’à conjurer le désespoir lié à ce que plusieurs voient comme l’interminable agonie des Premières Nations.

Il y a plus. Ces littératures de langue française écrites et publiées au Québec bouleversent la notion de littérature québécoise. À l’instar de l’anthropologue Rémi Savard, Harel croit que, grâce à elles, « l’imminence de la décolonisation » littéraire se perçoit chez nous. Il précise qu’elles « sont appelées à faire trembler le territoire sur ses assises ».

Son lucide rejet définitif de l’imitation servile et desséchante des écrivains français par les écrivains québécois ne peut qu’enthousiasmer. Alfred DesRochers et Jacques Ferron avaient déjà rêvé de s’identifier littérairement à l’autochtone.

DesRochers, dans son poème Ma patrie (1935), souligne à ses compatriotes qui rêvent, eux, à l’Europe ancestrale que, pour avoir une vraie patrie en Amérique, il faut appartenir, au moins spirituellement, à un peuple qui, durant des millénaires, y a « blasphémé d’horreur vers des cieux impassibles ». Dans un esprit semblable, Ferron souhaite, en 1977, dans une lettre à John Grube, partager la souffrance exemplaire des Amérindiens en expliquant qu’ils « avaient été victimes de colonialisme plus que nous ».

Harel estime que l’américanité de ceux que l’on range aujourd’hui parmi les écrivains du « néoterroir », si maladroitement nommé, comme Nicolas Dickner, Perrine Leblanc, Éric Dupont et d’autres, manquerait d’authenticité si elle évitait « la cohabitation avec les littératures amérindiennes ». Certes, les poètes autochtones Joséphine Bacon et Natasha Kanapé Fontaine, de qui Harel cite des vers, apportent un souffle nouveau.

Mais rien ne résume mieux la cohabitation chère à Harel que Mahiganou, hymne au métissage écrit par le poète cri et député néodémocrate Romeo Saganash. « Non, tu n’es pas la moitié de l’un et moitié de l’autre / Tu es l’un ET l’autre / Une Blanche avec une âme crie / Une Crie avec une âme blanche / C’est toi qui décides quoi en faire. » N’est-ce pas là presque un présage de notre avenir littéraire ?



— Extrait de Place aux littératures autochtones