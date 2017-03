« Adélaïde habite un petit atelier derrière un rideau rouge […] Le jour, elle repère les gens silencieux, les gens paisibles, ceux qui dansent, qui soupirent et qui rêvent chacun de leur côté. » Si ces petites parcelles du monde permettent à la lapine de remplir sa vie, il lui manque pourtant toujours quelque chose, jusqu’à cette journée d’orage où elle fait la rencontre de Renard. Traduit par Christiane Duchesne, ce texte poétique d’Élise Hurst relie d’un fil rouge des destinées qui se croyaient solitaires. Mais au-delà de cette union, il y a d’abord et surtout la rencontre entre deux mondes que tout devait naturellement séparer. La découverte de l’Autre et l’importance de sortir de son cocon sous-tendent ce récit lumineux. Il faut dire que la sensibilité qui se dégage de ce texte, bref mais intense, est par ailleurs palpable dans les tableaux de Hurst. L’aspect diffus créé par le pinceau, les angles en constant mouvement, les couleurs chaudes, la présence de personnages étonnants — mêlant volontiers humains et animaux anthropomorphes dans une danse toute naturelle — contribuent à répandre le mystère qui participe des rencontres les plus improbables.

Le monde secret d’Adélaïde ★★★★ Élise Hurst, D’eux, Sherbrooke, 2017, 34 pages