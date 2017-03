Dans ce captivant thriller d’Alex Lake, le mystérieux ravisseur d’une fillette de cinq ans a une très haute opinion de lui-même : « Tout le monde n’est pas, comme toi, animé par un si noble dessein. Aux yeux des autres, tes actes pourraient passer pour ceux d’un vulgaire criminel de droit commun, ce qui n’a aucun rapport. Ce que tu fais est bien différent. C’est grand. Nécessaire. Juste. Mais tu n’attends pas des autres qu’ils comprennent. » Non satisfait d’avoir fait vivre des heures d’angoisse à la mère, Julia, avocate débordée de travail dont le seul crime est d’être arrivée trop tard à l’école pour y quérir sa fille, le kidnappeur fait vivre un véritable cauchemar à celle-ci après avoir libéré la petite Anna. Alors que les journaux déforment ses moindres faits et gestes, Julia subit un procès sur Twitter sous l’appellation #mereincompetente. Créant avec habileté un climat de paranoïa et réservant avec un plaisir pervers de cruels revers à son attachante héroïne, Lake oppose à cette dernière deux personnages que l’on se plaît à détester : Brian, son mari sans colonne vertébrale, et sa belle-mère Edna, bourgeoise chabrolienne. Certes, plus le récit avance, plus les ficelles paraissent grosses, mais le plaisir demeure intact.

Après Anna ★★★ Alex Lake, traduit de l’anglais par Thibaud Eliroff, Éditions Flammarion, Québec, 2017, 400 pages