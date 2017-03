L’«Automne rouge» de Côté et Vallerand

Si Automne rouge d’André-Philippe Côté et Richard Vallerand était une pièce d’étoffe, il faudrait forcément parler de la densité de son fil et de la finesse de son tissage. Car c’est bien de ça qu’il est question ici, dans ce récit croisé, ancré dans l’automne en effervescence d’un Québec des années 1970 : un habile et subtil tissage de destinées sur fond d’affirmation identitaire.

Entre le barrage Manicouagan et les rues de Québec, les vies de Laurent, de Marie, de Jason, d’Aline et des autres se mélangent pour former un tout cohérent où les servitudes personnelles et l’intimidation entrent en résonance avec celles d’un peuple, et, surtout, avec ses envies de s’en défaire.

Le déclencheur tient dans l’audace, celle d’un professeur qui va demander à ses élèves d’imaginer un « héros bien de chez nous », d’en définir l’origine, la mission, de raconter ses exploits. Laurent va trouver la meilleure idée, qui va l’exposer à la violence du mauvais gars de la classe, Jason, « un gros con ».

Autour de lui, le Front de libération du Québec (FLQ) laisse l’épaisseur de ses traces s’emparer de plus en plus des murs de la ville, René Lévesque recrute les candidats pour façonner une révolution politique en marche et Aline marche aux côtés de ses amis dans un mouvement de grève en scandant des « flics collabos » et « Le Québec aux Québécois ».

L’ensemble aurait pu être frontal, prévisible et sentir bon le réchauffé d’une énième relecture d’un récit fondateur, d’une affirmation identitaire. Le duo de bédéistes évite toutefois les écueils en laissant la trame des existences ordinaires qu’ils exposent, faites de résistance, de violence, d’échines courbées face à plus grand que soi, à plus gros, à celui qui crie le plus fort, s’imbriquer de manière organique dans celle de l’Histoire, avec ce grand H, sur le seuil d’un nouveau chapitre.

La beauté du trait, la précision du découpage qui tient ses superpositions et ses assemblages de fragments de vie dans le rythme et la tension font le reste, donnant à cet Automne rouge ce caractère lumineux, en phase avec la couleur des états d’esprit individuels et collectifs qu’il dépeint.