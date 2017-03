New York — Le lancement des livres de Barack et Michelle Obama sera un événement planétaire, selon leur maison d’édition. Penguin Random House a annoncé lundi que des ententes ont été signées avec des éditeurs allant de l’Irlande jusqu’en Afrique du Sud. La publication des deux livres au Canada et aux États-Unis est assurée par la maison d’édition Crown. Les titres, ainsi que les dates de lancement, n’ont pas encore été annoncés. Le montant octroyé par Penguin Random House à l’ancien couple présidentiel — dont la popularité dépasse largement les frontières américaines — atteindrait les dizaines de millions de dollars.