Nous ne vieillirons pas ensemble

Le nom de Zygmunt Miloszewski ne vous est peut-être pas encore familier, mais, dans un avenir pas si lointain, il est fort possible que vous croisiez ce Polonais francophile dans les rues de Montréal. De fait, ayant besoin de changement, l’ex-journaliste judiciaire devenu romancier songe sérieusement à s’installer au Québec cet automne avec sa femme, metteure en scène et professeure de théâtre à l’Université de Varsovie, et leurs enfants.

« Lorsqu’on vit en Europe de l’Est, particulièrement en Pologne, qu’on connaît son histoire et qu’on observe le comportement des Russes, on ne peut s’empêcher de réfléchir à la situation. Avec ma femme, on s’est dit que ce serait le moment parfait pour changer de vie. On a pensé à s’installer en France, où je me rends toutes les trois ou quatre semaines, mais je suis plutôt inquiet quant aux résultats de la prochaine présidentielle. Si Marine Le Pen est élue, cela signifie la fin de l’Union européenne. Au Canada, il y a un programme pour les artistes étrangers et, comme nous avons des amis à Montréal, on s’est dit : pourquoi pas le Canada ? » confie l’écrivain.

Dans la trilogie des enquêtes du procureur Teodore Szacki, la Pologne joue un rôle de premier plan. D’ailleurs, Szacki ne se gêne pas pour faire des remarques acerbes sur sa patrie, particulièrement dans La rage, troisième tome, où il ne cesse de se plaindre des laideurs de la petite ville d’Olsztyn. Le Canada pourrait-il tenir une place de choix dans les prochains romans de Zygmunt Miloszewski ?

« C’est sûr que le Canada va m’inspirer. Un auteur s’inspire de ce qui l’entoure. J’ai besoin de nouvelles architectures, de nouveaux paysages. J’ai vraiment besoin de changement. En Europe, les choses tournent de plus en plus au vinaigre. Je ne veux pas avoir à discuter de certaines choses avec des tenants de la droite, des fous de nationalistes ou des fascistes. Lorsqu’on me dit que le Canada est un pays modéré, c’est de la musique à mes oreilles ; en Europe, tout est extrême. Nous sommes arrivés il y a deux semaines en pleine tempête. Ma femme m’a alors dit : “Vraiment, tu veux quitter la Pologne pour le Canada ?” En arrivant à Montréal, je m’attendais à quelque chose de plus européen, ce que je ne recherchais pas, mais ça me plaît de voir toutes ces affiches en français », racontait-il lors de son passage à Montréal en février.

Au revoir, procureur Szacki

Il n’y a pas que dans la sphère privée que Zygmunt Miloszewski souhaite du changement. Ainsi, afin de ne pas finir par haïr Teodore Szacki autant que Conan Doyle détestait Sherlock Holmes, le romancier a décidé de mettre fin à ses enquêtes dans La rage, où celui qui affiche l’élégance d’un James Bond malgré ses complets bon marché commet un geste irréparable. « En écrivant le deuxième tome, je savais que ce serait une trilogie et non pas une série. J’ignorais que j’allais mener mon personnage aussi loin. Après avoir commis ce geste, Szacki ne peut plus être le même. En terminant ainsi la trilogie, j’indique clairement qu’il ne peut pas y avoir de suite. »

Alors qu’il s’était intéressé au communisme dans le premier tome, Les impliqués, suscitant l’admiration de la droite, et à l’antisémitisme dans le deuxième tome, Un fond de vérité, menant la droite à lui tourner le dos, Miloszewski se penche cette fois sur la violence conjugale : « Et maintenant, je suis sur la liste noire ! » lance-t-il en riant. Le romancier ne s’en cache pas : tout en divertissant ses lecteurs, il aime bien semer la controverse… « Lorsqu’on est artiste, même si on n’est qu’un auteur de polars, c’est bien de faire chier tout le monde. On doit le faire puisqu’on a des politiciens qui utilisent la langue de bois pour nous faire croire que tout va bien, qu’on vit dans un pays extraordinaire, qu’on n’a jamais rien fait de mal. Il faut des artistes pour brasser la cage, dévoiler le sombre passé, sortir les squelettes du placard. Il n’y a pas d’exception à cette règle : chaque pays tend à idéaliser son passé, à mettre l’accent sur les faits glorieux de ses héros. »

L’art du polar

S’il se prépare à tourner le dos au polar avec son prochain roman, où un couple célébrant le cinquantième anniversaire de sa première relation sexuelle se retrouve propulsé dans le passé, l’auteur ne regarde certes pas le genre de haut. « De nos jours, la littérature policière décrit parfaitement la société dans laquelle nous vivons. Le polar suédois, notamment les romans du grand Henning Menkell, vous tient en haleine tout en livrant une réflexion profonde sur la société suédoise. En Pologne, on se targue d’avoir parmi nos ancêtres de grands guerriers, des Prix Nobel, de grands écrivains, mais on ne veut pas rappeler qu’on a tué des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. On ne veut pas non plus discuter de violence conjugale sur la place publique puisque, comme dans tous les pays catholiques, la famille, c’est sacré. Ce qui se passe derrière les portes closes reste dans la famille. Si on veut être vraiment fier de son pays, on doit reconnaître ses crimes. Et c’est ce que je fais dans ma trilogie. »