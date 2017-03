Quand l’Islande explosa

Tous ses admirateurs le savent : Arnaldur Indridason a le souffle long. Et lent. Depuis La cité des jarres (paru en français en 2005 chez le même éditeur), son écriture tisse les contours flous et le souffle imprévisible de ce pays perdu au milieu du froid qu’est l’Islande.

Il amorce ici une trilogie située bien avant que son évanescent commissaire Erlendur se mette à arpenter ses souvenirs. Nous sommes à Reykjavik, à l’été 1941…

Intérêt stratégique

Les rues de la capitale islandaise sont rythmées par le pouls de la Seconde Guerre mondiale. La population de la ville a déjà doublé du simple fait de l’arrivée des Britanniques au début du conflit et la situation ne s’arrange pas avec l’installation des troupes américaines qui viennent prendre le relais. La ville grouille de soldats. Et voilà que l’on découvre le corps d’un voyageur de commerce avec une balle de Colt en pleine tête…

Comme les faibles effectifs de la police de Reykjavik sont déjà surchargés, la police militaire d’occupation délègue un jeune gradé qui parle islandais — Thorson, né au Canada de parents islandais — pour prêter main-forte à l’inspecteur Flovent chargé de l’enquête. Méthodiques, intuitifs, Flovent et Thorson forment rapidement un duo d’enquêteurs exceptionnels.

Dans le tumulte permanent qu’est devenu le centre-ville, ils remonteront d’abord la piste de la victime et découvriront rapidement deux choses étonnantes : le tueur s’est trompé de cible et une capsule de cyanure est cachée dans la valise du voyageur de commerce assassiné. Tout de suite, on soupçonne un espion nazi.

L’intrigue serrée nous lance sur deux pistes fort différentes : celle de l’intrigante petite amie du voyageur de commerce et l’autre, plus dérangeante, qui remonte jusqu’à la famille de l’homme habitant l’appartement où le meurtre a été commis. Les deux s’avèrent fort touffues et permettent de tracer un portrait fidèle de la société islandaise de l’époque.

Deux mondes

La première met en relief la coupure radicale entre la ville et les campagnes, qui explique la ruée vers la capitale avec l’arrivée des troupes d’occupation. La « situation » — euphémisme décrivant la présence des soldats — débouche sur l’espèce de cour des miracles apparue avec l’explosion des bars, des dancings et des clubs de jazz du centre-ville… avec tout ce que cela implique d’alcool et de trafics illicites en tous genres.

L’autre retrace la montée du parti nazi en Islande ; Goering et ses comparses cherchaient ici les traces des premiers Aryens, et plusieurs y trouvèrent leur intérêt. D’autant plus que l’île, par sa situation géographique au milieu de l’Atlantique Nord, représente un réel intérêt stratégique. Mais les Britanniques l’ont compris bien avant que les Américains entrent en guerre, et les nazis ont dû faire profil bas… en se servant d’un vendeur itinérant pour cartographier les aménagements des Alliés autour de l’île.

Le sujet est si riche — et l’écriture patiente et imagée d’Indridason si inépuisable — que Flovent et Thorson n’auront toujours pas trouvé le coupable à la fin de ce premier volet. Le dénouement viendra peut-être avec la suite, quelque part cet automne…