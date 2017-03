La chasseresse et l’original

La littérature québécoise compte peu ou pas de contempteurs. Il y a de quoi s’étonner qu’un peuple qui a refusé par deux fois de se donner un pays n’ait pas un Thomas Bernhard qui les venge d’eux-mêmes. Nos écrivains préfèrent l’automutilation à la pluie d’insultes.

Détestation aux racines profondes ou « effondrement » de circonstance — seul l’avenir nous le dira —, pour son deuxième roman, Philippe Arseneault, né en 1976, a choisi de s’aventurer sur la pente savonneuse de l’exercice d’amour-haine national. Son Zora (VLB éditeur, 2013) était une épopée pétillante où l’invention langagière rencontrait la mythologie nordique.

Originaire de La Tuque, Roé Léry, le narrateur de Ma soeur chasseresse, vit en Chine depuis une quinzaine d’années où il est professeur de droit dans une université de Pékin. À l’aube de la quarantaine, l’homme entretient depuis deux ans une histoire d’amour qui le comble avec une jeune Chinoise. « Comme une alchimiste, Meng Wu décuisait le monde autour de nous, le ramollissait pour le réincruder et en extraire les principes premiers, ceux d’avant la grande hypocrisie. »

À l’opposé radical des Québécois, les Chinois lui semblent être « dans le non-dit, dans la retenue… La révélation lente ». Sans pitié pour les Québécois, virulent, il vomit leur médiocrité, leur lâcheté, leur familiarité exubérante et instantanée. « Tout ce qui monte, c’est de la haine. »

Le temps d’une visite au Québec pour commémorer la mort d’un ami d’enfance, il jette sur la réalité montréalaise un regard d’ethnologue enragé. Les cônes orange, l’obsession gastronomique, les Canadiens de Montréal, les filles tatouées comme des animaux de boucherie, l’étourdissante ronde des festivals, l’épidémie de TDAH : rien ne semble échapper à sa hargne.

Mais Roé Léry est aussi l’auteur de Putrescence Street, roman provocateur reçu au premier degré qui avait fait parler de lui un an plus tôt, morceau d’ironie délirante écrit en « franglais » pour plaire à une élite montréalaise au cerveau corrompu, qui croit que la simple proximité de la diversité ethnique la rend moralement supérieure. Il y plaide surtout (et faussement) « l’importance de nous libérer du français, ce système linguistique trop fin pour nos entendements d’australopithèques. L’anglais, c’est la liberté » !

Plus, « en communiant ainsi à l’autel de l’anglais et de la nord-américanité triomphante, nous transcendions la condition d’étron qui venait avec notre citoyenneté provinciale et nous nous rapprochions de la véritable finalité de l’existence canadienne-française : devenir l’Autre ».

Ironie, bravoure, sensibilité

La chute sera d’autant plus forte, y compris pour le lecteur, lorsque sa compagne chinoise, dans la « révélation lente » d’un simple courriel, lui annonce qu’elle le quitte. L’impression d’être rejeté par toute la Chine viendra décupler, si c’est possible, la haine qu’il éprouve pour ses compatriotes.

De quoi mettre la table pour la « foudroyante surprise » qu’il va éprouver devant Catherine Tremblay, une doctorante de l’UQAM à la double vie (la « chasseresse » du titre), avec qui il va se lancer dans une quête rocambolesque du coeur de Jeanne Mance, la cofondatrice de Montréal. Dès lors, le séjour de Roé Léry va se muer en tentative épique de séduction et, qui sait, de réconciliation nationale.

Morceau d’ironie, de bravoure et de sensibilité, doigt de déshonneur à « ces dort-en-chiant de Canadiens français », fable vaudevillesque, traité d’exception amoureuse, Ma soeur chasseresse mêle joyeusement les genres et les sujets. Un salon de massage du centre-ville, une fausse branleuse russe, une chasse à l’ours père-fils aux confins de la Haute-Mauricie. Et bon nombre de sentiers qui bifurquent.

À l’évidence, Philippe Arseneault ne craint pas de se mettre en danger. Adepte déclaré de la « mordacité », il ne manque ni d’audace ni d’aplomb — en particulier lorsqu’on étend la métaphore de la prostitution à tout un peuple. Inventif et maîtrisé, provocateur (vous l’aurez compris), choquant pour certains et réjouissant pour d’autres, son roman risque de ne laisser personne indifférent.

Et soyez prêt à lui pardonner : il faut avoir beaucoup aimé pour détester autant.

«Mais si je garde une certitude de cet épisode de ma vie, c’est la suivante : une société où l’on entretient l’illusion que toutes les natures sont égales, que tous les destins se valent est une société pourrie, parce qu’elle nivelle par le bas, d’abord, mais aussi parce qu’elle n’enseigne pas ce qu’est l’amour vrai. C’est dans l’admiration pour les gens et l’émerveillement pour les choses et les idées qu’une vie humaine naît à l’amour, à la transitivité de l’amour, c’est-à-dire à l’amour qui sort de soi pour aller vers un objet, l’amour qui fortifie l’âme, par opposition à sa dé- clinaison passive, plaisante mais vulgaire.»



— Extrait de Ma sœur chasseresse