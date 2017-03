Se faire passer un… tapis

Mario Bolduc est l’un des rares auteurs québécois à surfer sur la vague du « thriller international ». Tout comme dans ses précédents ouvrages tissés sur fond de conflits politiques et mettant en scène l’escroc international Max O’Brien, il le fait encore ici de façon brillante… Mais sans son héros controversé.

Cette fois, son récit s’articule plutôt autour d’un autre personnage flamboyant, Richard Rocheleau, maître du tapis oriental et surnommé de ce fait « le tsar de Peshawar ».

Jouer sur tous les fronts

La tortueuse histoire qu’on nous raconte ici s’échelonne du milieu des années 1970 jusqu’en 2011 — au moment de la mort d’Oussama ben Laden — avec arrêts multiples, pêle-mêle, tout au long du parcours. Ben Laden qu’on rencontrera d’ailleurs à plusieurs reprises autour de Peshawar où s’est établie la famille Rocheleau et la Oriental Rugs Carpets. Car c’est bien sûr le marché lucratif du tapis tissé main qui explique la présence de Richard Rocheleau au Pakistan. Après l’arrivée de l’Ayatollah Khomeini en Iran, il a dû s’inventer de nouvelles perspectives afin de reconstruire son carnet de commandes en se tournant vers les artisans afghans exilés à Peshawar pour fuir les forces russes occupant leur pays.

Habile négociateur, Rocheleau a su rapidement tresser un réseau de contacts et d’alliances diverses qui lui a permis de prendre puis de contrôler ce marché émergent. Convaincant, sachant se servir à la fois des Russes et des Américains, nouant des liens avec les « locaux » et les rebelles aussi qu’il accueille dans son salon, « le tsar de Peshawar » fera bientôt la fortune de la compagnie basée à Montréal. Mais Rocheleau n’est pas le seul personnage exceptionnel de la famille : sa fille, Nadia, qui fait office de narratrice la plupart du temps, et sa femme, Joan, jouent toutes deux un rôle majeur dans l’histoire.

Mario Bolduc propose un récit complexe qui est, à la fois, une brillante mise en contexte géopolitique des conflits qui ont agité cette région du globe jusqu’à l’attentat du World Trade Center, et un thriller dans le plus pur sens du terme. Sa connaissance profonde de la région tout comme des chapitres sanglants qui continuent à s’écrire là encore de nos jours donnent au récit une sorte de valeur de reportage fouillé. Il mêle d’ailleurs si bien la réalité et la fiction que, d’Islamabad jusqu’à Peshawar et Kaboul, le lecteur verra surgir les coulisses de l’attentat du 11 septembre où Joan succombera elle aussi.

L’écriture alerte, élégante et vive de Bolduc s’inscrit dans une sorte de va-et-vient permanent du récit à travers le temps et dans ce regard double, parfois même triple, sur l’action qui en découle. En prime, ces personnages flamboyants que sont les Rocheleau font en sorte qu’on aura de la difficulté à ne pas lire d’une traite cette histoire aussi riche que fascinante. Vivement un week-end de grisaille et de pluie !