Le jeune homme qui voulait savoir si le paradis existait, François Lelord

Un jeune résident en psychiatrie se pose des questions sur le sens de la vie, tombe amoureux d’une collègue très catholique, puis part avec elle au Tibet à la recherche d’un thé qui contient la molécule de la foi religieuse… Voilà la trame pour le moins fantaisiste du nouveau livre de François Lelord, psychiatre et auteur de plusieurs romans sur la poursuite du bonheur. Pour tenter de trouver un sens à la vie malgré le mal, le jeune narrateur compare les enseignements du bouddhisme et des religions chrétienne et hindoue, entre tantras et théodicées. Le tout est enrobé d’une histoire divertissante qui allège le propos. Le résultat ni chair ni poisson laisse un peu perplexe, mais a au moins le mérite de poser une question trop oubliée : y a-t-il un autre monde que le monde matériel ? Ou, pour citer un personnage du livre : comment vivre sans « participer à ce système de merde qui aliène les gens et couvre le monde de ses ordures » ? Un roman qui ne convainc pas tout à fait, mais qui est néanmoins sympathique.

Le jeune homme qui voulait savoir si le paradis existait ★★ 1/2 François Lelord, Éditions JC Lattès, Paris, 2016, 280 pages