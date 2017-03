Les chouchous jeunesse des libraires

Les libraires du Québec ont fait connaître mardi leurs coups de coeur jeunesse ; une sélection bigarrée qui table tantôt sur la douceur, tantôt sur le mystère. Du Québec, ils ont retenu Quand le père Noël était petit… de Linda Bailey et Geneviève Godbout (Scholastic), Tommy l’enfant-loup de Samuel Archibald et Julie Rocheleau (Le Quartanier) et Camille de Patrick Isabelle (Leméac). D’ailleurs, ils ont craqué pour Petit Elliot dans la grande ville (Casterman), Le garçon qui nageait avec les piranhas (Gallimard jeunesse) et Nous sommes tous faits de molécules (La courte échelle).