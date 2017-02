Les finalistes aux prix Bédéis Causa sont…

Les premiers aviateurs (Pow Pow) vont-ils s’écraser en plein vol avant d’arriver à destination — décrocher un Bédéis Causa cuvée 2017 ? La bande dessinée d’Alexandre Fontaine Rousseau et Francis Desharnais fait partie des finalistes à ce prestigieux prix dont les noms ont été dévoilés plus tôt cette semaine. Elle côtoie dans la catégorie meilleur album publié au Québec Le retour de l’Iroquois (Trip) de Louis Rémillard, La femme aux cartes postales (La Pastèque) de Jean-Paul Eid et Claude Paiement, Nunavik (Pow Pow) de Michel Hellman et Louis parmi les spectres (La Pastèque) de Fanny Britt et Isabelle Arsenault. Pour une 30e année de suite, les prix Bédéis Causa vont être remis le 7 avril, dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone de Québec.