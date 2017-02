Le diable est dans les détails, Leïla Slimani

Leïla Slimani, auteure « goncourisée » l’an dernier pour son Chanson douce (Gallimard), l’a écrit en janvier 2015 dans les pages de l’hebdomadaire littéraire Le 1 : « Aux essayistes, comme aux écrivains, va bientôt revenir la tâche de prendre de la distance », dans un monde où tout s’emballe désormais trop vite. Voilà en substance ce qui résume cette mise en recueil de six textes publiés par la romancière dans cette revue entre octobre 2014 et l’été dernier. L’élégance et la finesse de sa plume y traversent le débat identitaire ou celui de la laïcité qui font rage en France, mais aussi les attentats de Paris, en novembre 2015, auxquels elle a opposé dès le lendemain, un fulgurant « Intégristes, je vous hais » pour dresser les Lettres, l’humanisme et le buveur de bière comme rempart à l’obscurantisme et à la bêtise humaine qu’il fait naître. Opportuniste — pour le moins — dans la foulée d’un prix Goncourt, ce rappel de chroniques passées, forcément figées dans leur temps, ouvre toutefois cette fenêtre sur une soif de liberté et un rejet des dogmes qui forgent l’univers romanesque de la jeune romancière.

Le diable est dans les détails ★★★ 1/2 Leïla Slimani, Éditions de l’Aube, Paris, 2017, 64 pages