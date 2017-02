Le viol est un crime contre l’humanité

Violée à 17 ans dans les douches d’un camping par trois inconnus. Puis, persuadée par un policier de ne pas porter plainte. C’est ce qui est arrivé à Sylvie Le Bihan. Il a fallu près de 35 ans à cette romancière française pour aborder dans Qu’il emporte mon secret le cauchemar qu’elle a vécu et en parler publiquement.

Ne lui demandez pas si le viol demeure encore et toujours un sujet tabou. « Depuis que j’ai écrit ce livre, il y a une partie de ma famille qui ne veut plus me parler. Parce qu’on ne parle pas de ça, c’est un secret. On n’étale pas sa vie comme ça, c’est indécent, impudique. »

Désormais, bien des personnes qu’elle connaît la regardent autrement, affirme cette diplômée de Sciences Po, ex-chasseuse de têtes, qui s’occupe du développement à l’international des restaurants de son mari, le chef français trois fois étoilé Pierre Gagnaire.

« Les gens sont gênés, un peu déstabilisés, confie-t-elle, attablée dans un café de Montparnasse. C’est comme une nouveauté pour eux. Et ce qui m’étonne, c’est que tout ça me revient comme si c’était arrivé hier. »

Le doute

Tout comme l’héroïne de son troisième roman, Sylvie Le Bihan travaillait comme monitrice dans une colonie de vacances loin de chez elle et s’apprêtait à commencer ses études en sciences politiques quand elle a été violée. Dans Qu’il emporte mon secret, le jeune policier qui se présente auprès de l’adolescente de 16 ans à l’hôpital la dissuade de porter plainte.

L’auteure de 51 ans, qui a consulté des victimes de viol, avance que cette pratique n’est plus d’usage aujourd’hui. Le problème n’est plus là, dit-elle.

« Le problème, c’est de faire la démarche et d’aller porter plainte. Déjà, de parler, de trouver les bonnes personnes à qui parler. On a toujours peur. Car il y a toujours le doute qui s’installe quand on parle : mais est-ce que c’est vrai que tu ne voulais vraiment pas? »

Dans son cas, à l’époque, voici comment ça s’est passé : « J’allais avoir 18 ans un mois plus tard. J’ai pris la décision de ne pas porter plainte parce qu’un gendarme m’a dit : “fais attention, tu peux le faire, mais moi, je ne te le conseille pas, parce que, franchement, tu n’es pas d’ici, tu vas repartir, tu vas continuer tes études”… »

Elle raconte qu’elle a réfléchi un quart de seconde. « J’ai tout de suite vu une porte de sortie. »

Se reconstruire

Sylvie Le Bihan, mère de trois enfants, fait le rapprochement avec le comportement qu’elle a eu quand elle a constaté, il y a 18 ans, peu après la naissance d’un de ses fils, qu’il était handicapé.

« Il y a eu une faute à l’hôpital. Je me suis dit : “soit tu poursuis l’hôpital, soit tu t’occupes de ton enfant, et tu lui donnes tout pour qu’il s’en sorte”. Il y a des priorités dans la vie. J’ai juste fait un signalement auprès de la direction de l’hôpital, mais je n’ai pas porté plainte. Je me suis focalisée sur mon fils. »

Après son viol, c’est sur elle-même qu’elle s’est focalisée. « Ma priorité à ce moment-là, c’était de me reconstruire. Surtout que j’étais quelqu’un de très gai, j’étais une sorte de garçon manqué, je n’arrêtais pas de rigoler, de faire la fête. Je me suis dit : “j’ai envie de continuer à rigoler et de continuer ma vie”. C’était la plus belle des revanches en quelque sorte. »

Et elle ne le regrette pas. « Je serai toujours en deuil de cette jeune fille qui a été violée, de ce que j’aurais pu faire, mais en même temps, je vis, je continue à vivre. »

Dans Qu’il emporte mon secret, la mère de l’adolescente joue un rôle important dans la décision de sa fille de ne pas porter plainte. Elle lui enjoint de se taire parce que cela détruirait son père…

Rien à voir avec ce qui s’est passé dans la réalité : « Maman m’a laissé le choix. Elle était dévastée, mais elle a respecté ma décision. Et en fait, en respectant ma décision, je pense que ça lui a permis aussi de ne pas affronter la réalité. »

La faille

Quand elle a commencé à écrire Qu’il emporte mon secret, Sylvie Le Bihan n’avait pas du tout l’intention de ressasser le cauchemar de son viol. Mais chemin faisant, en voulant creuser la faille de son personnage principal, elle a mis le doigt sur la sienne.

L’écrivaine a vécu un premier mariage traumatisant, qu’elle évoquait en 2014 dans son roman L’autre. « Pour être victime d’un vrai pervers narcissique, il faut avoir une faille par ailleurs. Ma faille, c’était ça : c’était mon viol », laisse-t-elle tomber.

Mais elle se défend bien d’avoir écrit Qu’il emporte mon secret comme un simple témoignage. « Il n’y a que 10 % de ce livre qui est vrai. Le reste, c’est de l’écriture. J’ai surtout tenté d’expliquer ce que c’est qu’un viol, en quoi ça nous détruit profondément de l’intérieur. »

Dans son livre, celle qui est aujourd’hui porte-parole d’une campagne gouvernementale contre le sexisme en France écrit : « Un viol n’est pas qu’une intrusion corporelle, c’est une invasion totale. »

Parmi les autres phrases qui frappent : « Il faut que tu saches que les cris d’une femme violée sont entrecoupés des râles de plaisir de ses assaillants. »

Le commentaire de l’auteure là-dessus : « On n’y pense pas, mais à la base, c’est un acte sexuel, un viol, donc avec un orgasme au bout. »

Crime contre l’humanité

Un massacre, le viol. Un crime contre l’humanité, affirme Sylvie Le Bihan. Contre les hommes aussi, fait-elle remarquer, notant au passage les affaires de pédophilie dans le football anglais qui sont ressorties l’automne dernier.

Elle parle aussi du cas de Théo, ce jeune homme présumément violé récemment par un policier armé d’une matraque dans la banlieue parisienne de Seine-Saint-Denis. « Le viol est l’humiliation par excellence », insiste Sylvie Le Bihan.

Son livre, elle l’a aussi écrit pour ses jumeaux de 18 ans et sa fille de 21 ans, dit-elle. Ils savaient déjà que leur mère avait été violée. Mais elle avait un message à leur livrer : « C’était ma façon à moi de leur dire qu’après ce qui m’était arrivé, je pouvais me tenir droite. »