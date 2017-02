Le zen dans l’art de l’écriture, Ray Bradbury

C’est Ray Bradbury lui-même, esprit génial derrière Chroniques martiennes et Fahrenheit 451, qui le dit : « Chaque matin je saute hors du lit et je marche sur une mine. La mine, c’est moi. Après l’explosion, je passe le reste de la journée à rassembler les morceaux. » Mystère de son originalité ? Essence de son inspiration ? Voilà sans doute une des composantes de son génie révélées dans l’anecdote, une parmi toutes celles qui composent cet essai sur l’art de l’écriture portée par cette plume singulière qui fait partie du patrimoine mondial. En 12 essais, l’écrivain y parle du concept de la muse, de ses lectures, de son programme de travail cohabitant avec des périodes de relaxation et d’autres « sans réflexion » et de son « roman à 10 sous », Soldat de feu devenu Fahrenheit 451, posé sur papier dans le garage de sa résidence familiale à Venice, Californie. Inédite en français, cette réflexion à voix haute, d’une figure marquante du XXe siècle littéraire, répond aussi à cette question fondamentale que l’homme aujourd’hui âgé de 91 ans pose : « Comment suis-je passé de Waukegan, Illinois, à la Planète rouge, Mars ? »

Le zen dans l’art de l’écriture ★★★ 1/2 Ray Bradbury, traduit de l’anglais par Bertrand Augier, Antigone 14 Éditions, Paris, 2016, 206 pages