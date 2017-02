Marie-Pascale Huglo laisse une rupture amoureuse croiser la fermeture de l’aéroport Montréal-Mirabel

Mirabel était un beau rêve. Inauguré en 1975 juste à temps pour les Jeux olympiques, à quarante kilomètres de Montréal, l’aéroport était une promesse de lendemains qui chantent. Mais longtemps avant sa fermeture puis son démantèlement, trente ans plus tard, il avait rejoint la catégorie peu enviable des « éléphants blancs » — des réalisations publiques qui allient audace, manque de sens pratique et gouffre financier.

C’est cette démesure à l’arrière-goût un peu amer qu’explore, sur un fond intime, Marie-Pascale Huglo dans Montréal-Mirabel. À sa manière posée, l’auteure de La respiration du monde (Leméac, 2010) prend la mesure des faillites collectives, petites ou grandes.

« Les architectes de Mirabel, écrit-elle, ont soigneusement pensé au mariage du ciel et de la matière, de l’ouverture et de la compartimentation. Comme dans les cathédrales et les demeures somptuaires, ils ont taillé à même l’espace. L’Amérique, c’est l’industrie des grands espaces. À Mirabel, par beau temps, l’Amérique rêvée était au rendez-vous. Elle vous tombait dessus en flots lumineux à travers les panneaux de verre, vous barbotiez là-dedans sans avoir eu le temps de dire ouf. »

Le couple, l’idée du couple, prend parfois lui aussi la forme d’une chimère. Marie-Pascale Huglo, née en France en 1961, a choisi une écriture fragmentaire pour revisiter ici son propre parcours de femme et de migrante à la lumière de la disparition de l’aéroport et du couple qu’elle a longtemps formé avec le père de ses enfants. À ses yeux, Mirabel « s’est métamorphosé en tombeau d’une histoire interrompue ».

« Pendant plus de vingt ans j’ai fréquenté l’aéroport international par où j’ai immigré, par où nous avons transité, l’été, pour retrouver la famille outre-Atlantique, migrations saisonnières avec les enfants jusqu’à ce qu’ils accomplissent sans nous le trajet. »



Des rêves brisés

Trente ans après y avoir franchi pour la première fois la porte des arrivées, l’aéroport semble être devenu une sorte de monument érigé aux rêves brisés. Il y a eu une époque où l’on a cru au progrès, tout comme il y a un temps dans la vie de chacun où l’amour occupe la première place.

« Pour moi, Mirabel a été le lieu des migrations. Sur le tard, j’en ai fait le théâtre de ma vie rompue. » Il s’est plus tard chargé, ajoute-t-elle, du poids du gâchis et de l’abandon. Car une fois la famille éclatée, il n’existe plus d’espace commun : « Je garde une inguérissable nostalgie de cette tablée quotidienne devenue impossible. »

Alors qu’il ne lui semble plus possible de « rentrer à la maison »,c’est un peu comme si le divorce devenait une autre forme d’exil.

Méditation sur l’idée de frontière, sur l’exil, lamento lancinant sur la difficile pérennité du couple, récit pudique d’une rupture amoureuse, Montréal-Mirabel nous rappelle combien l’amour peut être parfois lui aussi une sorte de rêve coûteux.